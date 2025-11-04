Uwielbiana seria wraca po 2 latach nieobecności. Premiera na PC i konsolach, również w Xbox Game Pass

Football Manager 26 zadebiutował dziś w Xbox i PC Game Pass, przynosząc ze sobą silnik Unity, licencje FIFA oraz Premier League.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Football Manager 26 zadebiutował dziś w usługach Xbox Game Pass i PC Game Pass, zamykając listę nowości Microsoftu na przełom października i listopada. Gracze mogą sprawdzić zarówno klasyczną wersję na PC, jak i Football Manager 26 Console, która oprócz komputerów osobistych pojawiła się także na Xbox Series X/S i PlayStation 5.
Football Manager 26 – premiera w Xbox Game Pass i na konsolach
Premiera objęła również Football Manager 26 Mobile na urządzenia z systemem iOS, natomiast edycja Touch zadebiutuje miesiąc później na Nintendo Switch. To pierwsza od dwóch lat pełnoprawna odsłona serii, a także pierwsza, która w pełni korzysta z nowego silnika graficznego Unity.
Studio Sports Interactive postawiło na istotne zmiany technologiczne i wizualne. Przejście na Unity pozwoliło znacząco poprawić oprawę meczów i animacje zawodników, a także usprawnić interfejs i wprowadzić więcej opcji personalizacji rozgrywki.
Największym wyróżnikiem tegorocznej edycji są jednak licencje. Po raz pierwszy w historii serii gra zawiera pełne prawa do Premier League oraz FIFA, dzięki czemu gracze mogą poprowadzić reprezentacje w Mistrzostwach Świata FIFA 26, Mistrzostwach Świata Kobiet i Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA.
Football Manager 26 jest dostępny w ramach Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, na PlayStation 5, Xbox Series X/S, iOS oraz wkrótce na Nintendo Switch.
