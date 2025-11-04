Uwielbiana seria wraca po 2 latach nieobecności. Premiera na PC i konsolach, również w Xbox Game Pass

Football Manager 26 zadebiutował dziś w Xbox i PC Game Pass, przynosząc ze sobą silnik Unity, licencje FIFA oraz Premier League.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Football Manager 26 zadebiutował dziś w usługach Xbox Game Pass i PC Game Pass, zamykając listę nowości Microsoftu na przełom października i listopada. Gracze mogą sprawdzić zarówno klasyczną wersję na PC, jak i Football Manager 26 Console, która oprócz komputerów osobistych pojawiła się także na Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Football Manager 26 – premiera w Xbox Game Pass i na konsolach

Premiera objęła również Football Manager 26 Mobile na urządzenia z systemem iOS, natomiast edycja Touch zadebiutuje miesiąc później na Nintendo Switch. To pierwsza od dwóch lat pełnoprawna odsłona serii, a także pierwsza, która w pełni korzysta z nowego silnika graficznego Unity.