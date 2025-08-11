Uwielbiana lokacja z Wiedźmin 3: Krew i wino znajdzie się w serialu. Pojawi się w ostatnim sezonie serialu

Fani mogą liczyć na zobaczenie słynnej lokacji z książek Andrzeja Sapkowskiego i gier CD Projekt Red.

Zdjęcia do piątego i finałowego sezonu serialu Wiedźmin od Netfliksa wciąż trwają, a do zakończenia prac pozostało już tylko kilka tygodni. Najnowsze doniesienia potwierdzają, że w finałowych odcinkach pojawi się uwielbiane przez fanów Toussaint. Wiedźmin – Toussaint pojaiw się w finałowym sezonie serialu Do obsady piątego sezonu dołączył Taylor James, znany z Wikingowie: Walhalla i filmu Pszczelarz. Aktor wcieli się w barona de Trastamara. Choć w serialu nie podano jego imienia, w książkach pojawia się baron Amadis de Trastamara, uczestnik uczty w pałacu Beauclair, na którą zaproszeni byli również Geralt i jego kompania.

Sceny z udziałem barona były nagrywane w trzecim bloku zdjęciowym piątego sezonu, co wskazuje na piąty lub szósty odcinek. James wystąpił w nich u boku Geralta, Jaskra, Regisa, Milvy, Cahira, Zoltana, a także nowego przyjaciela Geralta i rycerza z Toussaint Reynarta de Bois-Fresnes. Najciekawszym szczegółem jest obecność Fringilli Vigo, co oznacza, że weźmie ona udział w wątku Toussaint.

Wszystko wskazuje na to, że historia osadzona w Toussaint nie potrwa długo, jeśli zaczyna się w trzecim bloku, a cała produkcja kończy w czwartym, może obejmować zaledwie jeden lub dwa odcinki. Wciąż nie ma jednak pewności, czy w serialu pojawi się Angouleme. Niedawno poznaliśmy nowe szczegóły dotyczących wydatków na poszczególne sezony i spin-offy Wiedźmina. Netflix wydał już grubo ponad pół miliarda dolarów na stworzenie wszystkich filmów i seriali na podstawie wiedźmińskiej sagi od Andrzeja Sapkowskiego. Przypomnijmy, że wciąż nieznana jest data premiery czwartego sezonu Wiedźmina. Nowych odcinków prawdopodobnie doczekamy się w drugiej połowie bieżącego roku. Nie wiadomo jednak, jak na plany debiutu nowych odcinków wpłynęły niedawne dokrętki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.