Netflix wydał majątek na uniwersum Wiedźmina. Pieniądze wyrzucone w błoto?

Kwota robi wrażenie, a to nie koniec wydatków.

Choć budżety seriali nie są zwykle oficjalnie ujawniane, do opinii publicznej trafiają dzięki różnym przeciekom. Tak było już dwa lata temu w przypadku Wiedźmina, gdy ujawniono koszty produkcji aż do prequela Rodowód krwi. Teraz pojawiły się nowe informacje obejmujące trzeci sezon głównej serii oraz wciąż niewydanym spin-offie The Rats: A Witcher’s Tale i ponownie mowa o ogromnych kwotach.

Wiedźmin – Netflix wydał ponad pół miliarda dolarów na uniwersum Geralta

Z najnowszych danych wynika, że Netflix wydał 162 miliony dolarów na trzeci sezon Wiedźmina, co daje średnio 20,2 miliona na odcinek. To nieznaczny spadek względem drugiego sezonu, którego budżet wyniósł 176,3 miliona dolarów, czyli około 22 miliony na odcinek.