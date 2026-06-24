Netflix dał legendzie Pixara możliwość realizacji projektu marzeń. Pierwsze spojrzenie na nowe widowisko science fiction

Twórca Iniemamocnych i Ratatuj da nam projekt, który nosił w głowie już od dawna. Dopiero z Netflix udało się go zreazlizować.

Przy okazji prezentacji nowego serialu Ghostbusters: Night Shift Netflix zaprezentował również pierwsze materiały z innej wyczekiwanej produkcji. Mowa o filmie Ray Gunn, nowym science fiction przygotowywanym przez Brada Birda, jednego z najbardziej cenionych twórców animacji ostatnich dekad. Ray Gunn powstał dla Netflix. To nowe, animowane science fiction To nazwisko doskonale znają fani Pixara i Disneya. Bird odpowiadał za takie produkcje jak Iniemamocni, Iniemamocni 2 czy nagrodzone Oscarem Ratatuj, a wcześniej stworzył również kultowego Stalowego giganta. Teraz po latach współpracy z największymi studiami animacji reżyser realizuje swój wymarzony projekt pod skrzydłami Netflixa.

Akcja Ray Gunn rozgrywa się w futurystycznym mieście Metropia, gdzie ludzie żyją obok przedstawicieli niezliczonych kosmicznych ras. Latające samochody, plecaki odrzutowe i futurystyczna architektura mają współistnieć z estetyką inspirowaną kryminałami noir z lat 30. XX wieku.

GramTV przedstawia:

Głównym bohaterem będzie prywatny detektyw Ray Gunn, któremu głosu użyczy Sam Rockwell. W obsadzie znaleźli się także Scarlett Johansson oraz Tom Waits. Podczas festiwalu animacji w Annecy pokazano pierwsze siedem minut filmu. Według relacji obecnych na miejscu dziennikarzy produkcja zachwyca oprawą wizualną i przypomina klasyczne kino noir przeniesione do świata science fiction. Co szczególnie ciekawe, Ray Gunn to pomysł, nad którym Bird pracuje od bardzo dawna. Reżyser przyznał wcześniej, że koncepcja filmu powstała jeszcze przed realizacją Stalowego giganta, czyli na długo przed jego współpracą z Pixarem. Netflix potwierdził również datę premiery. Film trafi na platformę 18 grudnia 2026 roku, co sugeruje, że streamer może wiązać z nim spore nadzieje w sezonie nagród.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









