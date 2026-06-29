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Nowy Wilkołak właśnie pokazał pazury. Zadebiutował pierwszy zwiastun mrocznego horroru

Jakub Piwoński
2026/06/29 17:30
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Kilka dni temu mogliśmy zobaczyć pierwsze zdjęcia z filmu Werwulf. Teraz przyszła pora na pełnoprawny zwiastun. Film wygląda zjawiskowo.

Niedawno informowaliśmy o pierwszych oficjalnych zdjęciach z Werwulf, nowego filmu Roberta Eggersa, który po sukcesie Nosferatu ponownie sięga po klasyczny motyw horroru i nadaje mu realistyczny, historyczny charakter. Teraz w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji, pozwalający lepiej przyjrzeć się tej mrocznej wizji średniowiecznej Anglii.

Werwulf
Werwulf

Werwulf – nowa wersja mitu o wilkołaku od twórcy Nosferatu

Trailer utrzymany jest w charakterystycznym dla Eggersa stylu. Zamiast szybkiego montażu i efektownych scen akcji otrzymujemy powolne budowanie napięcia, gęstą mgłę, ponure krajobrazy oraz mieszkańców niewielkiej osady, których życie zaczyna zakłócać tajemnicza bestia. Film ponownie stawia na historyczny realizm – wydarzenia rozgrywają się w XIII-wiecznej Anglii, a inspiracją dla scenariusza były średniowieczne przekazy dotyczące wilkołaków.

Jak zdradził wcześniej sam Eggers, Werwulf opowiada historię przeklętego człowieka szukającego odkupienia. Co ciekawe, żadna z ludzkich postaci nie posiada imienia – wyjątek stanowi jedynie pies, co ma dodatkowo podkreślać uniwersalny i baśniowy charakter opowieści. W głównych rolach występują Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp, Willem Dafoe oraz Ralph Ineson.

GramTV przedstawia:

Zwiastun potwierdza również, że Eggers pozostaje wierny estetyce znanej z Czarownicy, Lighthouse i Nosferatu. Twórca ponownie stawia na naturalne lokacje, sugestywne zdjęcia oraz niepokojącą atmosferę, zamiast polegać na widowiskowych efektach komputerowych. Sam reżyser określał wcześniej Werwulf jako najmroczniejszy scenariusz, jaki napisał w swojej karierze. Widać to także w tej zapowiedzi.

Film trafi do kin 25 grudnia 2026 roku. To będą wyjątkowo mroczne święta. Jeśli pierwszy zwiastun oddaje charakter całej produkcji, fani ambitnego kina grozy mogą szykować się na kolejną wyjątkowo niepokojącą interpretację klasycznego mitu – tym razem o wilkołaku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/6/29/robert-eggers-werwulf-has-a-trailer

Tagi:

Popkultura
trailer
zapowiedź
horror
popkultura
Robert Eggers
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zapowiedź filmu
kino grozy
Wilkołak
Werwulf
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112