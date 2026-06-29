Nowy Wilkołak właśnie pokazał pazury. Zadebiutował pierwszy zwiastun mrocznego horroru

Kilka dni temu mogliśmy zobaczyć pierwsze zdjęcia z filmu Werwulf. Teraz przyszła pora na pełnoprawny zwiastun. Film wygląda zjawiskowo.

Niedawno informowaliśmy o pierwszych oficjalnych zdjęciach z Werwulf, nowego filmu Roberta Eggersa, który po sukcesie Nosferatu ponownie sięga po klasyczny motyw horroru i nadaje mu realistyczny, historyczny charakter. Teraz w sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji, pozwalający lepiej przyjrzeć się tej mrocznej wizji średniowiecznej Anglii.

Werwulf – nowa wersja mitu o wilkołaku od twórcy Nosferatu

Trailer utrzymany jest w charakterystycznym dla Eggersa stylu. Zamiast szybkiego montażu i efektownych scen akcji otrzymujemy powolne budowanie napięcia, gęstą mgłę, ponure krajobrazy oraz mieszkańców niewielkiej osady, których życie zaczyna zakłócać tajemnicza bestia. Film ponownie stawia na historyczny realizm – wydarzenia rozgrywają się w XIII-wiecznej Anglii, a inspiracją dla scenariusza były średniowieczne przekazy dotyczące wilkołaków.