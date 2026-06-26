Oczekiwana kontynuacja hitu Pixara jednak nie powstanie. Reżyser nie jest zainteresowany powrotem do tej historii

Pixar od lat coraz chętniej wraca do swoich największych marek, ale wygląda na to, że jedna z najbardziej cenionych animacji studia nadal pozostanie zamkniętą historią. Brad Bird, reżyser Ratatuj, przyznał, że nie jest zainteresowany stworzeniem kontynuacji filmu z 2007 roku, mimo że Pixar miał już badać nastawienie widzów do takiego pomysłu.

Ratatuj – drugiej części nie będzie

Ratatuj opowiadało historię Remy’ego, szczura obdarzonego niezwykłym talentem kulinarnym, który próbował spełnić swoje marzenie o gotowaniu w paryskiej restauracji. Produkcja bardzo szybko stała się jednym z najważniejszych tytułów w dorobku Pixara, a z czasem jej status tylko się umocnił. Dla wielu widzów to nie tylko jedna z najlepszych animacji studia, ale też film, który w wyjątkowo subtelny sposób łączył humor, emocje, refleksję o pasji oraz znakomitą oprawę wizualną.