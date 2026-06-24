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Classroom of the Elite oficjalnie zapowiada piąty sezon. Jest minimalistyczny plakat

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/06/24 19:50
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Classroom of the Elite doczeka się piątego sezonu.

Piąty sezon anime Classroom of the Elite został oficjalnie zapowiedziany bezpośrednio po emisji finału czwartej serii. Ogłoszenie pojawiło się natychmiast po premierze ostatniego odcinka, który był częścią specjalnego wydania rozpoczynającego nowy sezon. Nowa odsłona została zaprezentowana w formie 90-minutowej premiery, obejmującej pierwsze cztery odcinki udostępnione jednocześnie. Cały sezon liczył łącznie 16 odcinków.

Classroom of the Elite
Classroom of the Elite

Classroom of the Elite z piątym sezonem

Seria jest adaptacją light novel autorstwa Shogo Kinugasy. Pierwszy sezon anime zadebiutował w 2017 roku i liczył 12 odcinków. Drugi sezon został zapowiedziany w marcu 2022 roku i wyemitowano go latem tego samego roku, również w formie 13-odcinkowej serii. Trzeci sezon początkowo uległ opóźnieniu, ostatecznie debiutując w styczniu 2024 roku, także z liczbą 13 odcinków. Platforma Crunchyroll udostępnia wszystkie sezony anime i opisuje historię następująco:

Kiyotaka Ayanokoji właśnie rozpoczął naukę w Tokyo Koudo Ikusei Senior High School, gdzie mówi się, że 100 procent uczniów trafia na studia lub znajduje zatrudnienie. Trafia jednak do klasy 1-D, pełnej problematycznych uczniów. Co więcej, co miesiąc szkoła przyznaje uczniom punkty o wartości 100 000 jenów, a w klasach obowiązuje zasada laissez-faire, w której dozwolone jest mówienie, spanie, a nawet sabotaż podczas zajęć. Miesiąc później Ayanokoji, Horikita oraz uczniowie klasy D odkrywają prawdę o systemie funkcjonującym w ich szkole…

GramTV przedstawia:

Zapowiedź 5. sezonu wskazuje, że popularna seria o rywalizacji i szkolnych intrygach będzie kontynuowana, a historia Ayanokojiego jeszcze się nie kończy. Na oficjalny zwiastun musimy zaczekać, ale możemy już zobaczyć plakat promujący nowy sezon anime:

Classroom of the Elite
Classroom of the Elite

Źródło:https://animecorner.me/classroom-of-the-elite-season-5-announced/

Tagi:

Popkultura
zapowiedź
Japonia
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Classroom of the Elite
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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