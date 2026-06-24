Classroom of the Elite oficjalnie zapowiada piąty sezon. Jest minimalistyczny plakat

Piąty sezon anime Classroom of the Elite został oficjalnie zapowiedziany bezpośrednio po emisji finału czwartej serii. Ogłoszenie pojawiło się natychmiast po premierze ostatniego odcinka, który był częścią specjalnego wydania rozpoczynającego nowy sezon. Nowa odsłona została zaprezentowana w formie 90-minutowej premiery, obejmującej pierwsze cztery odcinki udostępnione jednocześnie. Cały sezon liczył łącznie 16 odcinków.

Classroom of the Elite z piątym sezonem

Seria jest adaptacją light novel autorstwa Shogo Kinugasy. Pierwszy sezon anime zadebiutował w 2017 roku i liczył 12 odcinków. Drugi sezon został zapowiedziany w marcu 2022 roku i wyemitowano go latem tego samego roku, również w formie 13-odcinkowej serii. Trzeci sezon początkowo uległ opóźnieniu, ostatecznie debiutując w styczniu 2024 roku, także z liczbą 13 odcinków. Platforma Crunchyroll udostępnia wszystkie sezony anime i opisuje historię następująco: