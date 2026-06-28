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Gwiazdy Stranger Things ponownie wystąpią razem jako ojciec i córka

Jakub Piwoński
2026/06/28 19:20
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Millie Bobby Brown i David Harbour znów spotkają się na ekranie w produkcji Netflix.

Choć Stranger Things dobiegło końca, Netflix nie zamierza rozstawać się z jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów swojej największej serialowej marki. Platforma oficjalnie zamówiła nowy serial szpiegowski, w którym ponownie wystąpią Millie Bobby Brown i David Harbour.

Millie Bobby Brown i David Harbour
Millie Bobby Brown i David Harbour

Millie Bobby Brown i David Harbour ponownie razem na ekranie

Produkcja nie ma jeszcze tytułu, ale wiadomo, że odpowiada za nią Jack Thorne – scenarzysta filmów Enola Holmes oraz współtwórca głośnego serialu Dojrzewanie. Za realizację odpowiada natomiast cenione studio A24.

Nowa historia opowie o byłym agencie FBI Mattcie Wolfie, który po latach zostaje zmuszony do powrotu do dawnego zawodu. Wszystko zaczyna się, gdy jego córka Rebecca – agentka FBI próbująca pójść w ślady ojca – znika podczas tajnej misji. Wolfe będzie musiał odnaleźć ją w świecie, który przez lata całkowicie się zmienił.

GramTV przedstawia:

Dla fanów Stranger Things szczególnie interesująca będzie ponowna współpraca Brown i Harboura. W kultowym serialu Netflixa aktor wcielał się w szeryfa Jima Hoppera, który stał się przybranym ojcem Jedenastki. Ich ekranowa relacja należała do najmocniejszych elementów całej serii i najwyraźniej platforma postanowiła ponownie wykorzystać tę chemię.

Co ciekawe, o wspólnym projekcie aktorzy wspominali już od kilku tygodni. David Harbour zdradził niedawno, że "dziesięć lat wspólnej pracy to było za mało", z kolei Millie Bobby Brown przyznała, że w nowej produkcji ponownie zobaczymy ich w relacji ojca i córki. Jak podkreśliła, pomysł wyszedł właśnie od Harboura.

Nowy serial będzie kolejną dużą produkcją tworzoną przez Brown dla Netfliksa. Już 1 lipca na platformę trafi Enola Holmes 3, a teraz aktorka dopisuje do swojego kalendarza następny projekt, który może stać się jednym z najważniejszych thrillerów szpiegowskich platformy w najbliższych latach.

Źródło:https://variety.com/2026/tv/news/millie-bobby-brown-david-harbour-netflix-spy-series-stranger-things-1236790889/

Tagi:

Popkultura
Netflix
aktorzy
obsada
Stranger Things
Millie Bobby Brown
David Harbour
nowy film
zapowiedź filmu
kino szpiegowskie
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112