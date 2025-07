„Co za rewelacja!” Pierwsze reakcje na Nagą broń zaskakują – to nie to, czego się spodziewano

Poniżej zebraliśmy kilka reakcji po poniedziałkowej premierze w Nowym Jorku i pokazach prasowych. Pełne recenzje pojawią się za kilka dni.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

NAGA BROŃ (2025): chyba śmiałam się na tym filmie bardziej niż na jakimkolwiek innym w tym roku. Naprawdę inteligentny i bardzo świadomy siebie, a do tego doskonale oddaje urok oryginału. Poza tym, jeden z najlepszych występów Liama Neesona od dawna. Uwielbiam też Pamelę Anderson. Co za rewelacja.

Wczytywanie ramki mediów.

#NakedGun to niesamowicie przezabawny, bezczelny festiwal śmiechu, który idealnie oddaje to, co sprawiło, że pokochaliśmy tę serię. Neeson i Anderson to prawdziwe perełki komediowe. Naprawdę brakowało mi filmów tak zabawnych i bezkompromisowo głupawych. Leslie Nielsen byłaby dumna.