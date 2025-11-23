Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje nietypowe połączenie klasyka science fiction z jedną z najlepszych komedii ostatnich lat. Słynny aktor dołączył do obsady filmu

Radosław Krajewski
2025/11/23 20:00
1
0

Potwierdzono udział aktora znanego z serii o Harrym Potterze w nowym projekcie o słynnym baśniowym stworze.

Studio A24 oficjalnie angażuje Kennetha Branagha do jednego z najbardziej nietypowych projektów ostatnich lat. W filmie Goblin, określanym jako połączenie Teda i E.T., zdobywca Oscara za scenariusz do Belfast wcieli się w tytułową postać, tym razem wyłącznie głosowo. O główną rolę ludzkiego kompana Goblina negocjuje Skyler Gisondo, którego widzowie mogą kojarzyć między innymi z serialowego Supermana.

Goblin
Goblin

Goblin – Kenneth Branagh podłoży głos tytułowemu bohaterowi

David Mikalson, twórca filmu, początkowo planował zrealizować projekt jako niskobudżetową produkcję z udziałem praktycznych efektów i kukiełkowego Goblina. Scenariusz zdobył jednak tak duży rozgłos wśród agentów i producentów, że A24 zdecydowało się wejść w projekt, zapewniając około sześciomilionowy budżet i gwarantując realizację w pełnej skali.

Mikalson jest przykładem twórcy, który przebojem wdarł się do branży. Porzucił szkołę filmową, skupił się na kręceniu krótkich metraży i szybko zwrócił na siebie uwagę menadżerów, którzy zaczęli rozsyłać jego scenariusz po całym Hollywood. Zaangażowanie Branagha tylko potwierdza, że twórcy zamierzają postawić na pełną kreatywną wolność i oryginalność. Aktor ma przy tym wcielić się wyłącznie głosowo w tytułowe, zielone stworzenie, którego wygląd ma być zgodny z anatomiczną rzeczywistością. Sam film określany jest jako niegrzeczna komedia przygodowa.

GramTV przedstawia:

Twórca postanowił nawet uczcić ten przełomowy moment w dość nietypowy sposób. Podziękował swoim przedstawicielom specjalnym tortem w kształcie Goblina, przygotowanym przez Cake Art z West Hollywood. Ten drobny gest jest jednocześnie obietnicą tonu filmu, który ma zaskoczyć, rozbawić i wywrócić do góry nogami podejście do komediowej fantastyki.

Goblin
Goblin

Prace na planie Goblin mają ruszyć już wkrótce. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, Mikalson może stać się kolejnym przykładem twórcy, który dzięki oryginalnemu pomysłowi i wytrwałości wskoczył prosto do hollywoodzkiej czołówki.

Źródło:https://deadline.com/2025/11/kenneth-branagh-goblin-david-mikalson-a24-skyler-gisondo-1236626028/

Popkultura
komedia
sci-fi
science fiction
film
A24
David Mikalson
Kenneth Branagh
Goblin
Skyler Gisondo
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
JakiśNick
Gramowicz
Dzisiaj 20:09

Jaki on tam znany z serii, zagrał raptem w komnacie tajemnic. Myślę, że większość kojarzy go już bardziej z Dunkierki czy Poirotów, ale ogólnie aktor mocno drugoplanowy :)

Większość filmów a24 to przeintelektualizowane gnioty, zobaczymy co wyjdzie im tym razem. 




