Powstaje nietypowe połączenie klasyka science fiction z jedną z najlepszych komedii ostatnich lat. Słynny aktor dołączył do obsady filmu

Studio A24 oficjalnie angażuje Kennetha Branagha do jednego z najbardziej nietypowych projektów ostatnich lat. W filmie Goblin, określanym jako połączenie Teda i E.T., zdobywca Oscara za scenariusz do Belfast wcieli się w tytułową postać, tym razem wyłącznie głosowo. O główną rolę ludzkiego kompana Goblina negocjuje Skyler Gisondo, którego widzowie mogą kojarzyć między innymi z serialowego Supermana. Goblin – Kenneth Branagh podłoży głos tytułowemu bohaterowi David Mikalson, twórca filmu, początkowo planował zrealizować projekt jako niskobudżetową produkcję z udziałem praktycznych efektów i kukiełkowego Goblina. Scenariusz zdobył jednak tak duży rozgłos wśród agentów i producentów, że A24 zdecydowało się wejść w projekt, zapewniając około sześciomilionowy budżet i gwarantując realizację w pełnej skali.

Mikalson jest przykładem twórcy, który przebojem wdarł się do branży. Porzucił szkołę filmową, skupił się na kręceniu krótkich metraży i szybko zwrócił na siebie uwagę menadżerów, którzy zaczęli rozsyłać jego scenariusz po całym Hollywood. Zaangażowanie Branagha tylko potwierdza, że twórcy zamierzają postawić na pełną kreatywną wolność i oryginalność. Aktor ma przy tym wcielić się wyłącznie głosowo w tytułowe, zielone stworzenie, którego wygląd ma być zgodny z anatomiczną rzeczywistością. Sam film określany jest jako niegrzeczna komedia przygodowa.

Twórca postanowił nawet uczcić ten przełomowy moment w dość nietypowy sposób. Podziękował swoim przedstawicielom specjalnym tortem w kształcie Goblina, przygotowanym przez Cake Art z West Hollywood. Ten drobny gest jest jednocześnie obietnicą tonu filmu, który ma zaskoczyć, rozbawić i wywrócić do góry nogami podejście do komediowej fantastyki. Prace na planie Goblin mają ruszyć już wkrótce. Jeśli projekt zakończy się sukcesem, Mikalson może stać się kolejnym przykładem twórcy, który dzięki oryginalnemu pomysłowi i wytrwałości wskoczył prosto do hollywoodzkiej czołówki.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.