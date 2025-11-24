Nowy film Netflixa polecany w 95% recenzji. Produkcja zdobywa niemal idealne oceny i od razu staje się hitem

Netflix ponownie trafił w dziesiątkę. Najnowszy oryginalny film platformy, powstała na podstawie prozy Denisa Johnsona, błyskawicznie wspiął się na szczyt listy najchętniej oglądanych tytułów. Dodatkowo Sny o pociągach zebrało aż 95% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy podkreślają intensywny ładunek emocjonalny oraz jedną z najbardziej poruszających ról Joela Edgertona.

Sny o pociągach – nowy film Netflixa zachwycił recenzentów

Opowieść przedstawia losy Roberta Grainiera, robotnika żyjącego na początku XX wieku w północnozachodnich regionach Stanów Zjednoczonych. Bohater obserwuje gwałtowne przeobrażenia kraju, w którym dzika natura powoli ustępuje rosnącej industrializacji. Pracując przy budowie linii kolejowych, spotyka się z brutalną codziennością tego zawodu, co odciska na nim głębokie piętno. Równocześnie stara się budować własne życie u boku Gladys, granej przez Felicity Jones, z którą zakłada rodzinę wśród gęstych lasów.