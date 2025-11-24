Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film Netflixa polecany w 95% recenzji. Produkcja zdobywa niemal idealne oceny i od razu staje się hitem

Radosław Krajewski
2025/11/24 18:00
0
0

To jedna z najlepszych propozycji platformy ostatnich tygodni.

Netflix ponownie trafił w dziesiątkę. Najnowszy oryginalny film platformy, powstała na podstawie prozy Denisa Johnsona, błyskawicznie wspiął się na szczyt listy najchętniej oglądanych tytułów. Dodatkowo Sny o pociągach zebrało aż 95% pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Krytycy podkreślają intensywny ładunek emocjonalny oraz jedną z najbardziej poruszających ról Joela Edgertona.

Sny o pociągach
Sny o pociągach

Sny o pociągach – nowy film Netflixa zachwycił recenzentów

Opowieść przedstawia losy Roberta Grainiera, robotnika żyjącego na początku XX wieku w północnozachodnich regionach Stanów Zjednoczonych. Bohater obserwuje gwałtowne przeobrażenia kraju, w którym dzika natura powoli ustępuje rosnącej industrializacji. Pracując przy budowie linii kolejowych, spotyka się z brutalną codziennością tego zawodu, co odciska na nim głębokie piętno. Równocześnie stara się budować własne życie u boku Gladys, granej przez Felicity Jones, z którą zakłada rodzinę wśród gęstych lasów.

Szczęście bohaterów nie trwa jednak długo. Kolejne wyjazdy Roberta stają się coraz bardziej wyczerpujące, a los wystawia go na trudną próbę. Tragiczne wydarzenia w jego życiu osobistym sprawiają, że mężczyzna musi zmierzyć się z bólem, samotnością i poczuciem straty. Krytycy doceniają sposób, w jaki film przedstawia tę emocjonalną drogę. W recenzjach podkreślana jest również sugestywna atmosfera, która balansuje na granicy snu i twardej rzeczywistości.

GramTV przedstawia:

Nie wszyscy są zgodni co do finalnego efektu. Część recenzentów zwraca uwagę na ponury klimat i powolne tempo narracji, uznając je za powtarzalne. Inni bronią takiej konwencji, podkreślając, że historia Roberta to przede wszystkim opowieść o próbie odnalezienia spokoju w świecie pełnym chaosu i cierpienia. Właśnie te motywy sprawiają, że film rezonuje z widzami na wielu poziomach.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/new-netflix-movie-has-a-near-perfect-rotten-tomatoes-score-is-an-instant-hit/

Popkultura
film
streaming
Netflix
Train Dreams
Sny o pociągach
Joel Edgerton
ekranizacja
recenzje
opinie
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

