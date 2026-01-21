Utwór Linkin Park hymnem WWE Royal Rumble 2026. Piosenka była już hymnem League of Legends

WWE Royal Rumble 2026 z oficjalnym motywem muzycznym, który zapewnia Linkin Park.

WWE oficjalnie ogłosiło motyw muzyczny gali Royal Rumble 2026. Hymnem jednego z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu wrestlingowym została piosenka Heavy Is the Crown zespołu Linkin Park. Gala Royal Rumble 2026 odbędzie się już za niespełna trzy tygodnie, w sobotę 31 stycznia, w Kingdom Arena w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. WWE intensywnie promuje wydarzenie w cotygodniowych programach telewizyjnych, a oficjalne potwierdzenie motywu muzycznego padło podczas emisji WWE RAW na Netflixie. Utwór Linkin Park hymnem WWE Royal Rumble 2026 Utwór Heavy Is the Crown został zaprezentowany jako oficjalna piosenka Royal Rumble podczas poniedziałkowego odcinka RAW emitowanego w Niemczech. Jest to jeden singli Linkin Park, pochodzący z albumu From Zero wydanego w 2024 roku. Piosenka jest drugim singlem promującym ten krążek i jednocześnie jednym z pierwszych nagrań zespołu z nową wokalistką, Emily Armstrong.

W międzyczasie pojawiły się również pierwsze kursy bukmacherskie dotyczące wyników Royal Rumble. Według najnowszych notowań serwisu Oddschecker, wyraźną faworytką do zwycięstwa w kobiecym Royal Rumble jest była mistrzyni świata kobiet Bianca Belair, której kurs wynosi 5/6. Największym zagrożeniem dla Belair ma być Liv Morgan, również była mistrzyni świata kobiet i członkini frakcji The Judgment Day z kursem 2/1. Trzecie miejsce w zestawieniu faworytek zajmuje zwyciężczyni Royal Rumble z 2023 roku, Rhea Ripley z kursem 12/1.

Podczas ostatniego odcinka WWE RAW doszło także do wyłonienia nowych pretendentek do WWE Women’s Tag Team Championship. Liv Morgan i Roxanne Perez zwyciężyły w potrójnym pojedynku drużynowym o miano pretendentek, pokonując The Kabuki Warriors oraz zespół Bayley i Lyry Valkyrii. Morgan i Perez zmierzą się teraz z mistrzyniami Rheą Ripley i IYO SKY, podczas gali WWE Saturday Night’s Main Event, która odbędzie się w przyszły weekend. Royal Rumble 2026 zapowiada się więc nie tylko jako jedno z największych wydarzeń roku, ale również gala pełna muzycznych emocji, mocnych historii i kluczowych rozstrzygnięć na drodze do WrestleManii.