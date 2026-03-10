Zaloguj się lub Zarejestruj

Pierwszy wyścig MotoGP pokazał ogromne problemy Yamahy. Projekt V4 wymaga sporo pracy

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/10 11:40
Szef sportowy Yamaha Factory Racing MotoGP Team przyznał, że rozwój nowego motocykla z silnikiem V4 będzie dużym wyzwaniem.

Nowa maszyna z silnikiem V4 zadebiutowała na stałe w sezonie MotoGP 2026, po wcześniejszych startach z dziką kartą w poprzednim roku, obok dotychczasowego modelu M1 z silnikiem rzędowym. Dyrektor zarządzający zespołu, Paolo Pavesio, stwierdził po pierwszym wyścigu sezonu, że projekt ma “sporą górę do zdobycia”.

Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP
Fabio Quartararo – Monster Energy Yamaha MotoGP

Yamaha w ogromnych tarapatach

Pierwsza runda sezonu na torze Chang International Circuit w ramach Grand Prix Tajlandii pokazała jak duże wyzwanie stoi przed Yamahą. Najlepszy wynik kwalifikacyjny dla zespołu osiągnął Fabio Quartararo, który zajął dopiero 16 miejsce. W sprincie Jack Miller finiszował na 15 pozycji, a Quartararo ukończył wyścig główny na 14 miejscu. Nowa Yamaha była w Tajlandii około jednej sekundy na okrążeniu wolniejsza od liderów, a oczekiwana poprawa przyczepności tylnego koła oraz osiągów silnika wciąż nie dorównuje konkurencji.

Zmiana koncepcji motocykla została podjęta nie tylko z myślą o bieżącej rywalizacji, ale także o przyszłych regulacjach technicznych planowanych na 2027 rok, które wprowadzą silniki o pojemności 850 cm3 oraz nowe zasady aerodynamiki. Te mają sprzyjać węższym konstrukcjom, co lepiej pasuje do koncepcji V4. Pavesio po wyścigu w Tajlandii powiedział:

Rozpoczęliśmy tę drogę w zeszłym roku, rozpoczynając projekt oparty na nowym silniku i całkowicie nowej koncepcji. Teraz bardzo wyraźnie widzimy, jaka jest strata i rozumiemy, że mamy przed sobą sporą górę do zdobycia. Jesteśmy jednak w pełni zaangażowani i będziemy robić kolejne kroki, jeden po drugim.

Włoch podkreślił, że Yamaha nie liczy na szybkie przełomy, lecz na stopniowy rozwój projektu:

Nie będzie żadnej magii. To będzie proces krok po kroku, sekunda po sekundzie. Wciąż poznajemy podstawowe ustawienia motocykla. Każdy wyjazd na tor pokazuje nam nowe rzeczy do poprawy.

Jednocześnie dzięki systemowi koncesji technicznych producent może prowadzić bardziej intensywne testy i rozwój niż czołowe zespoły. W sezonie 2025 najmocniejszą stroną Yamahy, szczególnie w rękach Fabio Quartararo, były kwalifikacje. Francuz zdobył wtedy aż pięć Pole Position. Wraz z nowym projektem zespół liczył się jednak z tym, że początkowo może stracić tempo na pojedynczym szybkim okrążeniu, aby poprawić stabilność w wyścigu:

Wiedzieliśmy, że możemy coś stracić na szybkim okrążeniu, gdzie w zeszłym roku byliśmy bardzo mocni. To był kompromis, aby zyskać większą regularność w wyścigach.

Choć strata Yamahy w sprincie była podobna do tej sprzed roku, w dłuższym wyścigu różnica okazała się znacznie większa. W ubiegłorocznym sprincie Quartararo był 13,4 sekundy za zwycięzcą, podczas gdy w tym sezonie Miller na V4 stracił 13,5 sekundy, kończąc wyścig na 15 miejscu. W pełnym dystansie sytuacja była gorsza, ponieważ tempo Yamahy okazało się wyraźnie słabsze niż rok wcześniej, gdy zwyciężał Marc Marquez. Mimo trudnego początku Yamaha podkreśla, że projekt V4 jest długoterminowy i ma docelowo przywrócić japoński zespół do walki o czołowe miejsca w MotoGP.

