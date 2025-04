Usunięta scena z czwartej części Johna Wicka stanie się jednak kanoniczna? Trwają spekulacje na temat Johna Wicka 5

Zapowiedź kontynuacji filmowej Johna Wicka budzie ogromne zainteresowanie, głównie w zakresie tego, jak twórcy wytłumaczą “zmartwychwstanie” głównego bohatera. A może ten… wcale nie zginął?

John Wick 4 miał bardzo definitywne zakończenie. Tak definitywne, że wydawało się, iż seria dobiega końca. Sam bohater ginie, widzimy jego grób i na tym koniec filmowej przygody. Do tego dochodzą spin-offy jak choćby serial The Continental, w którym Wick w ogóle się nie pojawia oraz nadchodząca Ballerina z Aną de Armas, osadzona tuż przed wydarzeniami z czwartej części, mająca wprowadzić nową główną bohaterkę. Wszystko układało się w plan eleganckiego domknięcia historii. Wszystko jednak wywróciła do góry nogami zapowiedź Johna Wicka 5. John Wick sfingował swoją śmierć? Fani naturalnie zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że John Wick jednak żyje, skoro twórcy ewidentnie pokazują, że ten pożegnał się z życiem. Jak się okazuje, reżyser Chad Stahelski potwierdził, że nakręcono alternatywne zakończenie, w którym Wick przeżywa. Pokazano je na zamkniętych pokazach testowych, ale ostatecznie wybrano zakończenie, które mieliście okazje obejrzeć w kinach lub serwisach streamingowych.

Zapowiedź John Wicka 5 podczas CinemaCon 2024 wywołała spore zamieszanie. Co więcej, Keanu Reeves, mimo że ma już 60 lat na karku, wraca do roli, mimo wcześniejszych sugestii, że czas przekazać pałeczkę komuś innemu. Reżyser Stahelski także może być na rozstaju, bowiem pracuje już nad adaptacją gry Ghost of Tsushima i może chcieć wyjść poza świat Wicka.

GramTV przedstawia:

Pozostaje więc pytanie czy John Wick 5 cofnie wydarzenia z czwórki? Czy zobaczymy wyciętą scenę, w której Wick przeżywa, tym razem w oficjalnej wersji? Możliwe też, że Ballerina ujawni, iż Wick będzie chciał sfingować swoją śmierć. Tak wiele pytań, a tak mało odpowiedzi. Seria John Wick nieustannie cieszy się ogromną popularnością, dlatego fani, choć cenią sobie dobre zakończenie, w większości wybiorą kolejną część nad ostateczny finał. Jednak John Wick 5 będzie musiał wyjaśnić, jak to możliwe, że John wciąż żyje, skoro czwórka ewidentnie zamknęła jego historię w sposób jednoznaczny. Jeśli reżyser wykorzysta nakręconą, usuniętą scenę, z pewnością będzie to spore wydarzenie. Domysły na temat sfingowania własnej śmierci mogą być jak najbardziej zasadne, wszak John to naprawdę przebiegła i sprytna postać, a część fanów nawet uważa, że szef Continentala maczał w tym temacie palce. Pozostaje nam czekać na premierę filmu, podczas której być może doświadczymy mistrzowskiego plot twistu.