Urocza gra z kotem w roli głównej podbiła serca graczy. Little Kitty, Big City ze świetną sprzedażą

W 2022 roku na rynku zadebiutował Stray. Gra z kotem w roli głównej spotkała się z niezwykle ciepłym odbiorem zarówno wśród graczy, jak i recenzentów. Kilka dni temu natomiast miała miejsce premiera innej produkcji, która również pozwala przeżyć przygody ciekawskiego zwierzaka. Jak się okazuje, sprzedaż Little Kitty, Big City osiągnęła ważny kamień milowy, a tytuł cieszy się naprawdę sporym zainteresowaniem.

Little Kitty, Big City – twórcy chwalą się sprzedażą uroczej gry

W ubiegłym tygodniu na rynek trafiło Little Kitty, Big City. Okazuje się, że uroczy kot, którego losami mają szansę pokierować gracze, niezwykle przypadł do gustu odbiorcom i spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem między innymi na Steamie. Jednak poza świetnymi ocenami deweloperzy mają również inne powody do dumy.

Zgodnie z przekazanymi w mediach społecznościowych informacjami, Little Kitty, Big City sprzedało się bowiem w liczbie ponad 100 tysięcy egzemplarzy. Co więcej, ten wynik udało się osiągnąć w zaledwie 48 godzin od momentu premiery gry na rynku.