Upodobnij Baldur’s Gate 3 do Wiedźmina 3 i innych RPG-ów

Jeżeli należycie do tych graczy, którzy nie mogą przekonać się do sterowania postacią i kamerą w Baldur’s Gate 3, to mamy dla Was idealne rozwiązanie. Za pomocą dwóch modyfikacje możecie przemienić najnowszy tytuł Larian Studios w action-RPG z prawdziwego zdarzenia, aby bardziej przypominał takie produkcje jak Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Baldur’s Gate 3 niczym Wiedźmin 3 za sprawą modyfikacji

Baldur’s Gate 3 doczekał się nowych modów, które zmieniają sterowanie i ustawiają kamerę za plecami bohaterami. Pierwsza z modyfikacji to „WASD Character Movement”, która pozwala kontrolować postać za pomocą klawiszy WASD, podobnie jak w przypadku wielu współczesnych trójwymiarowych gier.