Film Until Dawn na pełnym zwiastunie. Trailer przybliża nowych bohaterów i mroczną historię

Premiera kinowej adaptacji gry Until Dawn zbliża się wielkimi krokami, a nowy, pełny zwiastun produkcji ukazuje bohaterów i przybliża mroczną historię. Film, choć osadzony w tym samym uniwersum co gra, zaoferuje zupełnie nową fabułę, której akcja rozgrywa się w odległej dolinie.

Film Until Dawn na zwiastunie

W przeciwieństwie do gry, gdzie śmierć bohaterów była ostateczna, film Until Dawn wprowadza zaskakujący element – bohaterowie powracają do życia po tragicznych wydarzeniach, zachowując wspomnienia o swoich brutalnych zgonach. Najnowszy zwiastun, który znajduje się na dole wiadomości, prezentuje między innymi właśnie tę zmianę.

Fabuła filmu Until Dawn skupia się natomiast wokół zaginięcia Melanie, której siostra Clover wraz z grupą przyjaciół wyrusza do odległej doliny, aby odkryć prawdę. Niestety, ich poszukiwania prowadzą do straszliwego odkrycia – dolina jest terytorium zamaskowanego mordercy, który metodycznie zabija każdego z nich. Po każdej śmierci grupa budzi się w momencie sprzed tragicznych wydarzeń, świadoma tego, co ich czeka. Zdając sobie sprawę, że liczba "żyć" jest ograniczona, muszą znaleźć sposób na ucieczkę z tego koszmaru.