Until Dawn 2 jednak powstaje? Sequel bez twórców oryginału

11 lat temu na PlayStation 4 trafił naprawdę ciepło przyjęty horror. Until Dawn nie było może żadną rewolucją, ale mimo to zyskało rozgłos.

Tytuł ogromną popularnością cieszył się na YouTube i Twitchu. Tam każdy chciał porównać swoją wersję historii z wersją np. ulubionego twórcy.

Until Dawn 2, ale nie od Supermassive?

Mimo tego Until Dawn nigdy nie doczekało się kontynuacji. Czyżby aż do teraz? Pojawiły się bowiem nowe plotki sugerujące, że Until Dawn 2 może powstawać pod nazwą kodową Project Heartbreak. W produkcję ma być zaangażowanych wielu weteranów z Supermassive Games, aczkolwiek samo studio już nie. Brytyjskie studio od 2019 nie jest już związane z Sony i tworzy produkcje multiplatformowe. Najnowsza z nich, Directive 8020, ukaże już za niecały miesiąc, tj. 12 maja. Pytanie więc, kto w tej sytuacji miałby stworzyć drugą odsłonę Until Dawn. Pojawiające się w sieci przecieki podają tutaj konkretną nazwę.