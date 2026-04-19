Until Dawn 2 jednak powstaje? Sequel bez twórców oryginału

Maciej Petryszyn
2026/04/19 21:00
11 lat temu na PlayStation 4 trafił naprawdę ciepło przyjęty horror. Until Dawn nie było może żadną rewolucją, ale mimo to zyskało rozgłos.

Tytuł ogromną popularnością cieszył się na YouTube i Twitchu. Tam każdy chciał porównać swoją wersję historii z wersją np. ulubionego twórcy.

Until Dawn 2, ale nie od Supermassive?

Mimo tego Until Dawn nigdy nie doczekało się kontynuacji. Czyżby aż do teraz? Pojawiły się bowiem nowe plotki sugerujące, że Until Dawn 2 może powstawać pod nazwą kodową Project Heartbreak. W produkcję ma być zaangażowanych wielu weteranów z Supermassive Games, aczkolwiek samo studio już nie. Brytyjskie studio od 2019 nie jest już związane z Sony i tworzy produkcje multiplatformowe. Najnowsza z nich, Directive 8020, ukaże już za niecały miesiąc, tj. 12 maja. Pytanie więc, kto w tej sytuacji miałby stworzyć drugą odsłonę Until Dawn. Pojawiające się w sieci przecieki podają tutaj konkretną nazwę.

Mowa tutaj o Brytyjczykach z Firesprite, którzy pomagali Guerrilla Games przy Horizon Call of the Mountain oraz Cloud Imperium Games przy Star Citizenie. Jednocześnie jednak rzeczona ekipa już od 2021 roku ma rekrutować deweloperów, którzy mieli mieć kluczową rolę nie tylko podczas powstawania Until Dawn, ale też antologii The Dark Pictures. Ba, mówi się, że w sequelu ma zostać wykorzystany jeden z pomysłów reżysera pierwszej odsłony, Willa Bylesa. Jest to m.in. odrzucony wcześniej koncept zmiennokształtnych wodnych istot znanych jako Nixies. Fani spekulują też, że może wrócić znana z pierwszej części Sam.

Zmienić ma się też ciężar gatunkowy, bo Until Dawn 2 miałoby rzekomo położyć większy nacisk na survival horror niż na bycie interaktywnym filmem. Na koniec pewna ciekawostka – tytuł miałby w ciekawy sposób korzystać z kontrolera DualSense. Konkretnie, poprzez chuchanie w obecny w padzie mikrofon mielibyśmy… zdmuchiwać kurz ze znalezionych artefaktów. Pytanie tylko, czy te doniesienia koniec końców okażą się prawdą?

Źródło:https://playfront.de/until-dawn-2-leak-liefert-details-zu-firesprites-project-heartbreak/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

