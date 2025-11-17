Spin-off legendarnego science fiction w nowym zdjęciu. Nadchodzi wielka wojna lądu z morzem

Do sieci trafiło oficjalne zdjęcie z The War Between The Land And The Sea.

Uniwersum Doktora Who wkracza w zupełnie nowy rozdział. Niedawno informowaliśmy, że Disney nie przedłużył umowy na produkcję nowych odcinków i firma zrezygnowała z dalszego rozwijania serii. BBC nie zamierza jednak Doktora Who porzucać, ale fani będą musieli trochę poczekać na nowy sezon. W zamian otrzymają szykowany od dłuższego czasu spin-off zatytułowany The War Between The Land And The Sea. Teraz do sieci trafiło nowe zdjęcie z produkcji, które zobaczycie poniżej. The War Between The Land And The Sea – nowe zdjęcie i informacje o spin-offie Doktora Who Serial podejmie temat globalnego konfliktu pomiędzy ludzkością a tajemniczą, morską rasą. Mowa o wodnych istotach znanych jako Sea Devils, które po raz pierwszy pojawiły się w serialu w latach siedemdziesiątych. Tym razem powracają z ważnym przesłaniem dotyczącym ochrony środowiska i katastrofalnego wpływu człowieka na oceany.

Produkcja została opisana jako mroczny, geopolityczny ekothriller, który ma przyciągnąć starszych widzów i zaoferować historię mocno zakorzenioną we współczesnych problemach. Twórca serialu, Russell T. Davies, zapowiada projekt jako dowód na to, że świat Doctor Who wciąż ma ogromny potencjał, by poruszać ważne tematy. Chciałem pokazać BBC, jak wielkie możliwości kryje to uniwersum oraz jakie mocne uderzenie potrafi wyprowadzić. Serial ma wprost odnosić się do realnych problemów związanych z zanieczyszczeniem wód i działalnością korporacji odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami. Davies nie ukrywa, że produkcja ma charakter bardzo aktualny i powstaje z myślą o odbiorze w nadchodzących latach. To opowieść absolutnie przesiąknięta rokiem 2025. Zajmujemy się nawet firmami wodociągowymi i ich szefami, którzy śmieją nam się w twarz. W serialu o wodzie nie da się tego pominąć.

Centralnym punktem historii jest relacja pomiędzy agentem organizacji UNIT, Barclayem, granym przez Russella Toveya, a wodną wojowniczką Salt, w którą wciela się Gugu Mbatha-Raw. To jedyny człowiek, któremu przedstawicielka Sea Devils ma gotowość zaufać. Tovey podkreśla, że właśnie w takich tematach twórca Doktor Who czuje się najlepiej i potrafi połączyć rozrywkę z istotnym przekazem: Przyciągają mnie projekty, które naprawdę coś mówią. Oczywiście potrzebujemy ucieczki od rzeczywistości i radości, ale sztuka musi mieć znaczenie. A Russell właśnie to potrafi. The War Between The Land And The Sea zadebiutuje 7 grudnia na BBC One oraz w serwisie iPlayer, natomiast globalnie ma trafić na Disney+ w 2026 roku.

