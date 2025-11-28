Spin-off kultowego science fiction w nowym zwiastunie. Morskie potwory atakują Ziemię

To będzie niczym połączenie Aquamana z drugą częścią Czarnej Pantery.
BBC zaprezentowało nowy zwiastun serialu The War Between the Land and the Sea. Materiał z produkcji będącej spin-offem kultowego Doktora Who, przedstawia w akcji głównych bohaterów granych przez Russella Toveja jako Barclaya Pierre Duponta, oraz Gugu Mbatha-Raw wcielającą się w Salt. Produkcja zapowiada się jako jedna z najbardziej widowiskowych propozycji końcówki roku.
The War Between the Land and the Sea – nowy zwiastun spin-offu Doktora Who
Twórcy przedstawiają pięcioodcinkową historię, w której ludzkość staje oko w oko z dawnym i potężnym gatunkiem wynurzającym się z oceanicznych głębin. Ich nagłe pojawienie się wywołuje chaos na skalę międzynarodową i prowadzi do konfliktu o przyszłość planety. W centrum wydarzeń znajduje się organizacja UNIT kierowana przez Kate Lethbridge Stewart, grana przez Jemmę Redgrave, która próbuje odzyskać kontrolę w obliczu nadciągającej katastrofy.
W obsadzie, obok Russella Toveja, Gugu Mbatha-Raw i Jemmy Redgrave, znalazło się wiele znanych nazwisk. Wśród nich widzowie zobaczą Ruth Madeley jako Shirley Bingham oraz Alexandra Devrienta jako pułkownika Christofera Ibrahima. Ważną rolę odegra także Colin McFarlane jako generał Austin Pierce. Do wcześniej ogłoszonych aktorów należą również: Adrian Lukis, Patrick Baladi, Francesca Corney, Mei Mac, Vincent Franklin, Waleed Hammad, Iestyn Arwel, Hannah Donaldson, Manpreet Bachu oraz Ann Akinjirin.
Serial powstał jako wspólna produkcja Bad Wolf, BBC Studios, BBC oraz Disney Branded Television. Za stworzenie historii odpowiada showrunner Doktora Who Russell T. Davies, który napisał scenariusz wspólnie z producentem wykonawczym Pete'em McTighe. Produkcję wsparli również Joel Collins, Julie Gardner oraz Jane Tranter z ramienia Bad Wolf. Za reżyserię odpowiada Dylan Holmes Williams, natomiast kompozytorem muzyki jest Lorne Balfe.
The War Between The Land And The Sea zadebiutuje 7 grudnia na BBC One oraz w serwisie iPlayer, natomiast globalnie ma trafić na Disney+ w 2026 roku.
