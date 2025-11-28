Spin-off kultowego science fiction w nowym zwiastunie. Morskie potwory atakują Ziemię

BBC zaprezentowało nowy zwiastun serialu The War Between the Land and the Sea. Materiał z produkcji będącej spin-offem kultowego Doktora Who, przedstawia w akcji głównych bohaterów granych przez Russella Toveja jako Barclaya Pierre Duponta, oraz Gugu Mbatha-Raw wcielającą się w Salt. Produkcja zapowiada się jako jedna z najbardziej widowiskowych propozycji końcówki roku.

The War Between the Land and the Sea – nowy zwiastun spin-offu Doktora Who

Twórcy przedstawiają pięcioodcinkową historię, w której ludzkość staje oko w oko z dawnym i potężnym gatunkiem wynurzającym się z oceanicznych głębin. Ich nagłe pojawienie się wywołuje chaos na skalę międzynarodową i prowadzi do konfliktu o przyszłość planety. W centrum wydarzeń znajduje się organizacja UNIT kierowana przez Kate Lethbridge Stewart, grana przez Jemmę Redgrave, która próbuje odzyskać kontrolę w obliczu nadciągającej katastrofy.