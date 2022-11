UE nie zatwierdza umowy Microsoftu i Activision Blizzard. Dalsze śledztwo

Na początku ubiegłego miesiąca informowaliśmy Was, że brazylijski regulator zatwierdził przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft. Nieco inaczej sytuacja prezentuje się w przypadku Unii Europejskiej; jak podaje serwis The Verge, Unia Europejska postanowiła pójść śladami brytyjskiego urzędu CMA (Competition and Markets Authority) i nie zatwierdziła transakcji – zamiast tego urzędnicy rozpoczęli drugą fazę szczegółowego dochodzenia. Argumentacja jest podobna – tu również poszło o obawy o działania amerykańskiej korporacji, która może zablokować dostęp do Call of Duty na pozostałych platformach.

Unia Europejska kontynuuje śledztwo