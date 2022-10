Brazylijski regulator zatwierdził przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft

Już jakiś czas temu Microsoft zapewniał, że jest pewny przejęcia Activision Blizzard. Transakcja cały czas znajduje się pod lupą CMA (Competition and Markets Authority), czyli brytyjskiego urzędu ochrony konkurencji, a na początku listopada swoje stanowisko w sprawie ma opublikować Komisja Europejska. Tymczasem gigant z Redmond zrobił kolejny krok do sfinalizowania wspomnianej transakcji. Zgodę na przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft wyraził bowiem brazylijski regulator.

Przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft zatwierdzone w Brazylii

Rada Administracyjna Obrony Gospodarczej (CADE), zajmująca się kwestią praw konsumentów i konkurencyjności w Brazylii, wydała oświadczenie, w którym poinformowano o wyrażeniu zgody na przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft. Podczas dochodzenia przedstawiciele wspomnianego organu brali pod uwagę różnego rodzaju scenariusze, ale ostatecznie doszli do wniosku, że sfinalizowanie transakcji nie wpłynie negatywnie na konkurencyjność na rynku.



Brazylijski regulator zdaje sobie sprawę z popularności takich marek jak Call of Duty i nie wyklucza, że gdyby seria zniknęła z konsol PlayStation, to użytkownicy Sony mogliby zdecydować się na migrację na komputery osobiste lub konsole Xbox. Rada Administracyjna Obrony Gospodarczej jednocześnie zauważa, że gracze PlayStation mogą zawsze porzucić ukochany cykl, „przenosząc swoje zapotrzebowanie na inne gry”, które będą dostępna na konsolach Sony, o ile oczywiście Microsoft zdecyduje o ekskluzywności kolejnych odsłon Call of Duty.



Rada Administracyjna Obrony Gospodarczej nie zapomniała także o Nintendo. Brazylijski regulator podkreśla jednak, że japońska firma nie potrzebuje żadnej marki należącej do Activision Blizzard, by skutecznie konkurować na rynku. Sony natomiast posiada inne atuty, w tym m.in. „bogate doświadczenie w sektorze, największą bazę użytkowników, największą bazę konsol, solidny katalog gier na wyłączność”, czy też partnerskie stosunki z wieloma wydawcami. Brazylijski regulator jest przekonany, że wymienione elementy powinny „przyczynić się do utrzymania konkurencyjności PlayStation” mimo ewentualnej straty dostępu do gier Activision Blizzard.



Brazylijczycy nie uważają, że ewentualna migracja fanów Call of Duty z konsol PlayStation na Xbox jest „sama w sobie zagrożeniem dla konkurencji na rynku konsol jako całości”. Rada Administracyjna Obrony Gospodarczej na pierwszym miejscu stawia jednak dobro klientów i podkreśla, że głównym zadaniem organu jest „ochrona konkurencji jako środka promującego dobrobyt brazylijskich konsumentów”, dlatego też wyrażono zgodę na przejęcie Activision Blizzard przez Microsoft.