Unfrozen stojące za Heroes of Might and Magic: Olden Era łączy siły z czterema innymi niezależnymi studiami

Celem jest tworzenie jeszcze bardziej ambitnych projektów.
Właśnie ogłoszono ruch, który może znacząco wpłynąć na jakość nadchodzących „Hirołsów”. Studio Unfrozen, odpowiedzialne za Heroes of Might and Magic: Olden Era, ogłosiło powstanie Nova Assembly – unikalnego sojuszu pięciu niezależnych studiów deweloperskich.
Czym jest Nova Assembly?
Zamiast tradycyjnych przejęć czy wykupu udziałów, twórcy postawili na model wzajemnej pomocy i dzielenia się zasobami. W skład tego "super-studia" wchodzą:
Unfrozen (Heroes of Might and Magic: Olden Era)
Weappy Studio (This is the Police, Rebel Cops)
Sad Cat Studios (nadchodzące Replaced)
VEA Games (Nikoderiko: The Magical World)
Game Garden (gry mobilne, m.in. Farmdale)
Z dumą ogłaszamy, że wraz z Sad Cat Studios, VEA Games, Game Garden i Weappy utworzyliśmy Nova Assembly, a na czele tej koalicji stanął dyrektor generalny naszego studia, Denis Fedorov!
Na czele sojuszu stanął Denis Fedorov (CEO Unfrozen), a dyrektorem kreatywnym został Ilya Yanovich (współzałożyciel Weappy).
Co to oznacza dla was?
Połączenie sił z innymi studiami wymienionymi tutaj oznacza większy budżet, więcej świetnych pomysłów i więcej zasobów dostępnych dla nas wszystkich, dzięki czemu będziemy mogli pracować nad „Olden Era” jeszcze ambitniej niż dotychczas! Niektóre z naszych planów ujawnimy w późniejszym terminie!
Co stanie się z „Unfrozen”?
Nie jest to przejęcie, lecz współpraca z innymi studiami. Nawiązujemy współpracę, aby móc realizować jeszcze więcej możliwości i innowacyjnych projektów.
Chociaż mechaniki i ogólna koncepcja nowych "Heroesów" pozostają bez zmian, sojusz ma przynieść wymierne korzyści. Unfrozen wprost przyznaje, że dzięki Nova Assembly może pracować z większym rozmachem. Fundusze i zasoby mają być dzielone między zrzeszone zespoły. Deweloperzy będą dzielić się gotowymi skryptami, assetami graficznymi, a nawet pracownikami, co ma przyspieszyć i usprawnić produkcję.
Warto zaznaczyć, że mimo ścisłej współpracy, każde ze studiów zachowuje pełną autonomię nad swoimi projektami.
