Unfrozen stojące za Heroes of Might and Magic: Olden Era łączy siły z czterema innymi niezależnymi studiami

Mikołaj Berlik
2026/04/10 11:00
Celem jest tworzenie jeszcze bardziej ambitnych projektów.

Właśnie ogłoszono ruch, który może znacząco wpłynąć na jakość nadchodzących „Hirołsów”. Studio Unfrozen, odpowiedzialne za Heroes of Might and Magic: Olden Era, ogłosiło powstanie Nova Assembly – unikalnego sojuszu pięciu niezależnych studiów deweloperskich.

Heroes of Might and Magic: Olden Era
Czym jest Nova Assembly?

Zamiast tradycyjnych przejęć czy wykupu udziałów, twórcy postawili na model wzajemnej pomocy i dzielenia się zasobami. W skład tego "super-studia" wchodzą:

  • Unfrozen (Heroes of Might and Magic: Olden Era)
  • Weappy Studio (This is the Police, Rebel Cops)
  • Sad Cat Studios (nadchodzące Replaced)
  • VEA Games (Nikoderiko: The Magical World)
  • Game Garden (gry mobilne, m.in. Farmdale)
Z dumą ogłaszamy, że wraz z Sad Cat Studios, VEA Games, Game Garden i Weappy utworzyliśmy Nova Assembly, a na czele tej koalicji stanął dyrektor generalny naszego studia, Denis Fedorov! Poniżej zamieszczamy informacje z naszego komunikatu prasowego dotyczącego Nova Assembly.

Na czele sojuszu stanął Denis Fedorov (CEO Unfrozen), a dyrektorem kreatywnym został Ilya Yanovich (współzałożyciel Weappy).

Co to oznacza dla was?

Połączenie sił z innymi studiami wymienionymi tutaj oznacza większy budżet, więcej świetnych pomysłów i więcej zasobów dostępnych dla nas wszystkich, dzięki czemu będziemy mogli pracować nad „Olden Era” jeszcze ambitniej niż dotychczas! Niektóre z naszych planów ujawnimy w późniejszym terminie!

Co stanie się z „Unfrozen”?

Nie jest to przejęcie, lecz współpraca z innymi studiami. Nawiązujemy współpracę, aby móc realizować jeszcze więcej możliwości i innowacyjnych projektów.

Chociaż mechaniki i ogólna koncepcja nowych "Heroesów" pozostają bez zmian, sojusz ma przynieść wymierne korzyści. Unfrozen wprost przyznaje, że dzięki Nova Assembly może pracować z większym rozmachem. Fundusze i zasoby mają być dzielone między zrzeszone zespoły. Deweloperzy będą dzielić się gotowymi skryptami, assetami graficznymi, a nawet pracownikami, co ma przyspieszyć i usprawnić produkcję.

Warto zaznaczyć, że mimo ścisłej współpracy, każde ze studiów zachowuje pełną autonomię nad swoimi projektami.

