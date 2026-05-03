Fani Godzilli będą zaskoczeni kolejnym szalonym crossoverem. Fani Sonica też

Dwa kultowe światy zderzą się w nowej serii komiksowej.

Fani popkultury dostali coś, czego mało kto się spodziewał. Sonic i Godzilla spotkają się w jednym uniwersum, a pierwsza zapowiedź tego niezwykłego crossovera właśnie trafiła do sieci. Sonic i Godzilla w jednym komiksie Za projekt odpowiada IDW Publishing, które przygotowuje komiksową mini-serię łączącą dwa zupełnie różne światy — szybki, kolorowy świat Sonica i destrukcyjne uniwersum Króla Potworów. Zagraniczna premiera pierwszego zeszytu zaplanowana jest na 15 lipca 2026 roku.

Za scenariusz odpowiada Nick Marino, a za warstwę graficzną Jack Lawrence. Twórcy zapowiadają widowiskowe starcie, w którym poza głównymi bohaterami pojawią się także inne znane postacie — m.in. Shadow, Tails, Knuckles czy Mothra i Mechagodzilla. Fabuła zapowiada się równie absurdalnie, co widowiskowo. Do świata Sonica przedostają się gigantyczne potwory, które pojawiają się przez tajemniczą szczelinę w rzeczywistości. Konflikt między Mothrą a Mechagodzillą szybko przeradza się w chaos zagrażający całemu światu, a sytuację próbuje wykorzystać Dr. Eggman, snując własne plany przejęcia kontroli.

To nie pierwszy raz, gdy Godzilla wkracza do innych uniwersów — w przeszłości mierzył się już m.in. z Kongiem czy bohaterami Marvela. Tym razem jednak przeciwnik jest zupełnie inny — szybki, nieprzewidywalny i działający według zupełnie innych zasad niż klasyczni przeciwnicy kaiju. Twórcy podkreślają, że fani od dawna domagali się takiego crossovera i zapowiadają, że projekt ma być „większy niż kiedykolwiek”. Jeśli zapowiedzi się sprawdzą, może to być jeden z najbardziej nietypowych i widowiskowych komiksowych projektów tego roku.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










