Projekt Delta wciąż żyje. People Can Fly przedłużyło współpracę z Sony

Szerszy pogląd na to, co dzieje się w People Can Fly, zyskaliśmy niedawno. A to za sprawą publikacji raportu rocznego.

Gra People Can Fly dla Sony powstaje dalej

Wiemy np. że przedłużona została współpraca pomiędzy People Can Fly a Sony. Umowa pomiędzy polskim studiem a japońskim gigantem podpisana została już w marcu 2025. Przedmiotem porozumienia był tzw. Projekt Delta. Nie jest to oczywiście pełnoprawny tytuł gry, a po prostu nazwa kodowa. Nazwa produkcji, która ma być oparta na licencji należącej właśnie do Sony. Po dziś dzień nie dowiedzieliśmy się, o czym konkretnie mowa – a przecież portfolio Japończyków jest naprawdę bogate. Pojawił się jednak pewne podejrzenia, że PCF może pracować nad nową odsłoną serii taktycznych strzelanek SOCOM, której ostatnia część ukazała się jeszcze w 2011 roku.

Tak czy inaczej, raport People Can Fly potwierdza, że na początku kwietnia umowa między stronami została przedłużona: