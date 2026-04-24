Zaloguj się lub Zarejestruj

Projekt Delta wciąż żyje. People Can Fly przedłużyło współpracę z Sony

Maciej Petryszyn
2026/04/24 15:00
0
0

Szerszy pogląd na to, co dzieje się w People Can Fly, zyskaliśmy niedawno. A to za sprawą publikacji raportu rocznego.

Ten ujawnił kilka ciekawych informacji. A kilka innych potwierdził.

People Can Fly i Sony
Wiemy np. że przedłużona została współpraca pomiędzy People Can Fly a Sony. Umowa pomiędzy polskim studiem a japońskim gigantem podpisana została już w marcu 2025. Przedmiotem porozumienia był tzw. Projekt Delta. Nie jest to oczywiście pełnoprawny tytuł gry, a po prostu nazwa kodowa. Nazwa produkcji, która ma być oparta na licencji należącej właśnie do Sony. Po dziś dzień nie dowiedzieliśmy się, o czym konkretnie mowa – a przecież portfolio Japończyków jest naprawdę bogate. Pojawił się jednak pewne podejrzenia, że PCF może pracować nad nową odsłoną serii taktycznych strzelanek SOCOM, której ostatnia część ukazała się jeszcze w 2011 roku.

Tak czy inaczej, raport People Can Fly potwierdza, że na początku kwietnia umowa między stronami została przedłużona:

W dniu 13.03.2025 r. Grupa podpisała umowę z Sony Interactive Entertainment LLC w zakresie produkcji prototypu nowej gry wideo pod nazwą kodową Projekt Delta (IP należące do wydawcy). W oparciu o aneks z dnia 10.11.2025 r. oraz aneks z dnia 2.04.2026 r. do umowy produkcyjnej, Grupa przedłużyła współpracę w zakresie produkcji prototypu nowej gry wideo pod nazwą kodową Project Delta.

GramTV przedstawia:

Co istotne, współpraca z Sony to tylko jeden z licznych projektów, nad którymi People Can Fly pracuje obecnie. Wszak warszawskie studio działa m.in. u boku The Coalition, wraz z którym tworzy nadchodzące Gears of War: E-Day. Do tego dochodzą również Project Echo dla KRAFTON, Inc. oraz Lost Rift i Project Bison, które miałyby być wydane przez PCF własnym sumptem. Niedawno zaś ogłoszono, że PCF podpisało umowę z 2K Games. Jej przedmiotem jest Project Florence, do którego pełnia praw należeć będzie do 2K.

Tagi:

News
Sony
People Can Fly
PCF
współpraca
umowa
przedłużanie
PCF Group
Projekt Delta
Project Delta
Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112