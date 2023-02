Undisputed już dostępne na Steam. Rewolucyjna gra bokserska daje radę!

O Undisputed informowaliśmy Was już wcześniej. Huczne zapowiedzi twórców przyciągnęły nasza uwagę. Teraz produkcja autorstwa Steel City Interactive pokazała swoje prawdziwe oblicze. Gra właśnie zadebiutowała na rynku i wszystko wskazuje na to, że to całkiem udany tytuł.

Undisputed – już dostępne w ramach Early Access

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Undisputed 31 stycznia zadebiutowało w ramach Early Access. Na ten moment twórcy nie są w stanie określić, jak długo produkcja będzie dojrzewać we Wczesnym Dostępie. Wraz z postępem prac planują dodawać nową zawartość oraz funkcje, co może wydłużyć okres produkcji.



Undisputed spotkało się z dość ciepłym przyjęciem. Produkcja już doczekała się ponad 700 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 82%, to pozytywne opinie. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem, którego bohaterem jest jedna z największych gwiazd boksu – Muhammad Ali.