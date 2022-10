Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei na PC - oto pierwsze 21 minut rozgrywki

Uncharted: Legacy of Thieves Collection to zestaw zawierający zremasterowaną grę Uncharted 4: Kres Złodzieja oraz samodzielny dodatek Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Pakiet debiutuje dziś na pecetach. Jeśli chcielibyście sprawdzić, jak tytuł prezentuje się i działa na komputerach, to z pomocą przychodzi portal IGN.com, który przygotował nagranie z pierwszymi 21 minutami rozgrywki. Wideo zobaczycie na dole tej wiadomości.