Ulubienica fanów z Baldur’s Gate 3 otrzymała nowe zakończenie. Jaki ujawniają los postaci?

Fani Baldur's Gate 3 od dawna zastanawiają się, jak potoczyły się dalsze losy Karlach po wydarzeniach z gry. Barbarzynka z piekielnym silnikiem zamiast serca stała się jedną z najbardziej uwielbianych bohaterek, a jej finał należał do najbardziej emocjonalnych. Teraz jednak wygląda na to, że oficjalne materiały Dungeons & Dragons przynoszą długo wyczekiwaną odpowiedź. I jest ona znacznie bardziej optymistyczna niż większość możliwych zakończeń w grze od Larian Studios.

Baldur's Gate 3 – Karlach otrzymała swój finał w nowych książkach z Dungeons & Dragons

W nowej publikacji osadzonej w świecie DnD można znaleźć informacje, które umiejscawiają dalsze losy towarzyszy z Baldur's Gate 3 na osi czasu Zapomnianych Krain. Co najważniejsze: Karlach pojawia się w historii rozgrywającej się kilka lat po wydarzeniach znanych z gry, co sugeruje, że bohaterka nie tylko przetrwała, ale i wróciła do Faerun po potencjalnym leczeniu w Avernus.