Ulubienica fanów z Baldur’s Gate 3 otrzymała nowe zakończenie. Jaki ujawniają los postaci?

Radosław Krajewski
2025/11/17 12:45
Nowe publikacje z serii Dungeons & Dragons ujawniają dalsze losy jednej z najważniejszych bohaterek gry Larian Studios.

Fani Baldur's Gate 3 od dawna zastanawiają się, jak potoczyły się dalsze losy Karlach po wydarzeniach z gry. Barbarzynka z piekielnym silnikiem zamiast serca stała się jedną z najbardziej uwielbianych bohaterek, a jej finał należał do najbardziej emocjonalnych. Teraz jednak wygląda na to, że oficjalne materiały Dungeons & Dragons przynoszą długo wyczekiwaną odpowiedź. I jest ona znacznie bardziej optymistyczna niż większość możliwych zakończeń w grze od Larian Studios.

Baldur's Gate 3 – Karlach

Baldur's Gate 3 – Karlach otrzymała swój finał w nowych książkach z Dungeons & Dragons

W nowej publikacji osadzonej w świecie DnD można znaleźć informacje, które umiejscawiają dalsze losy towarzyszy z Baldur's Gate 3 na osi czasu Zapomnianych Krain. Co najważniejsze: Karlach pojawia się w historii rozgrywającej się kilka lat po wydarzeniach znanych z gry, co sugeruje, że bohaterka nie tylko przetrwała, ale i wróciła do Faerun po potencjalnym leczeniu w Avernus.

W sieci szczególną uwagę zwróciła analiza jednego z fanów, który zauważa, że oficjalna chronologia jasno wskazuje na powrót Karlach do Wrót Baldura:

Ujawnienie wydarzeń z 1501 roku i ponowne pojawienie się Karlach w mieście oznacza, że w kanonie jej silnik został naprawiony.

Z oficjalnych materiałów wynika, że wydarzenia Baldur's Gate 3 osadzono w roku 1492 według Dalereckoning. Z kolei historie Forgotten Realms: Heroes of Faerun oraz Forgotten Realms: Adventures in Faerun, w których Karlach ponownie się pojawia, mają miejsce dziewięć lat później, czyli w 1501 DR. Tym samym jej dalszy los nie jest już kwestią domysłów. Bohaterka nie spłonęła, nie poświęciła się jako Illithid i nie przepadła na zawsze w Avernus.

Co ciekawe, już epilog Baldur’s Gate 3 delikatnie sugerował taki rozwój wydarzeń. Karlach wspominała wtedy o wyprawie, podczas której zdobyła plany mogące pomóc w stabilizacji jej piekielnego silnika. Wygląda więc na to, że tajemnicza technologia faktycznie okazała się skuteczna, przynajmniej na tyle, by bohaterka mogła wrócić do świata śmiertelników.

Źródło:https://www.ign.com/articles/beloved-baldurs-gate-3-companion-gets-a-happier-canon-ending-in-new-dd-lore-book

Tagi:

News
Baldur's Gate III
Dungeons & Dragons
Baldur's Gate 3
fantasy
Larian Studios
książka
RPG
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

