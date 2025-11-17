Ulubienica fanów z Baldur’s Gate 3 otrzymała nowe zakończenie. Jaki ujawniają los postaci?

Nowe publikacje z serii Dungeons & Dragons ujawniają dalsze losy jednej z najważniejszych bohaterek gry Larian Studios.
Fani Baldur's Gate 3 od dawna zastanawiają się, jak potoczyły się dalsze losy Karlach po wydarzeniach z gry. Barbarzynka z piekielnym silnikiem zamiast serca stała się jedną z najbardziej uwielbianych bohaterek, a jej finał należał do najbardziej emocjonalnych. Teraz jednak wygląda na to, że oficjalne materiały Dungeons & Dragons przynoszą długo wyczekiwaną odpowiedź. I jest ona znacznie bardziej optymistyczna niż większość możliwych zakończeń w grze od Larian Studios.
Baldur's Gate 3 – Karlach otrzymała swój finał w nowych książkach z Dungeons & Dragons
W nowej publikacji osadzonej w świecie DnD można znaleźć informacje, które umiejscawiają dalsze losy towarzyszy z Baldur's Gate 3 na osi czasu Zapomnianych Krain. Co najważniejsze: Karlach pojawia się w historii rozgrywającej się kilka lat po wydarzeniach znanych z gry, co sugeruje, że bohaterka nie tylko przetrwała, ale i wróciła do Faerun po potencjalnym leczeniu w Avernus.
W sieci szczególną uwagę zwróciła analiza jednego z fanów, który zauważa, że oficjalna chronologia jasno wskazuje na powrót Karlach do Wrót Baldura:
Ujawnienie wydarzeń z 1501 roku i ponowne pojawienie się Karlach w mieście oznacza, że w kanonie jej silnik został naprawiony.
Z oficjalnych materiałów wynika, że wydarzenia Baldur's Gate 3 osadzono w roku 1492 według Dalereckoning. Z kolei historie Forgotten Realms: Heroes of Faerun oraz Forgotten Realms: Adventures in Faerun, w których Karlach ponownie się pojawia, mają miejsce dziewięć lat później, czyli w 1501 DR. Tym samym jej dalszy los nie jest już kwestią domysłów. Bohaterka nie spłonęła, nie poświęciła się jako Illithid i nie przepadła na zawsze w Avernus.
Co ciekawe, już epilog Baldur’s Gate 3 delikatnie sugerował taki rozwój wydarzeń. Karlach wspominała wtedy o wyprawie, podczas której zdobyła plany mogące pomóc w stabilizacji jej piekielnego silnika. Wygląda więc na to, że tajemnicza technologia faktycznie okazała się skuteczna, przynajmniej na tyle, by bohaterka mogła wrócić do świata śmiertelników.
