Ukryty gameplay z The Thaumaturge od Fool's Theory i 11bit Studios

Wczoraj po raz pierwszy oficjalnie mogliśmy usłyszeć o The Thaumaturge, które zostało zapowiedziane przez dwie docenione polskie ekipy. Twórcy z Fool's Theory i 11bit Studios pokazali zaledwie debiutancki trailer swojej produkcji, a gracze już pokochali klimat tej gry. The Thaumaturge, które wcześniej było znane jako Project Vitriol, zabierze nas do XX-wiecznej Warszawy. W sieci pojawiło się również inne wideo, które zawiera elementy gameplayu.

The Thaumaturge – gameplay

Naszą uwagę zwrócił na to Borys Nieśpielak, który swoim odkryciem podzielił się na Twitterze. Muszę przyznać, że pomimo wskazówek podanych we wpisie, nie udało mi się dogrzebać do ukrytego wideo. Może Wy będziecie mieć więcej szczęścia. Gameplay ciągle możecie obejrzeć jednak za pośrednictwem Twittera.



The Thaumaturge powstaje na Unreal Engine 5. Produkcja zadebiutuje wyłącznie na komputerach osobistych na Steam, GOG.com i Epic Games Store. Data premiery nie jest jeszcze znana.