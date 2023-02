The Thaumaturge zabierze nas do XX-wiecznej Warszawy. Pierwszy zwiastun nowej gry twórców Wiedźmin Remake

Produkcja będzie izometrycznym RPG stawiającym na rozbudowaną fabułę zawierające unikalne podejście do walki taktycznej, funkcjami rozwoju postaci i mechaniką śledztw, które postawią przed graczem moralnie niejednoznaczne wybory. Wszystko to osadzone w świecie pełnym tajemniczych mocy i dziwnych eterycznych istot zwanych Salutorami.

Mamy rok 1905. Warszawa żyje pod ciężarem jarzma caratu. Jej mieszkańcy tworzą wymieszaną grupę o różnych korzeniach, poglądach i wierzeniach, a także często sprzecznych interesach. To rosyjscy żołnierze, żydowscy kupcy, polscy mieszczanie choć nie tylko. Pomimo zaistniałych okoliczności, miasto stanowi tętniącą życiem metropolię, w której można odwiedzić zapierającą dech w piersiach imprezę wyższych sfer, by po niej zostać obrabowanym w jednym z ciemnych zaułków Pragi. Warszawa to miasto wielkich nadziei i marzeń z jednej strony i mrocznych pragnień z drugiej.

W tym świecie siłą, której nie można zignorować, są Taumaturgowie. Osoby zaznajomione z oswajaniem ezoterycznych istot zwanych Salutorami, których używają następnie do manipulowania nastrojami i zamiarami innych ludzi, ale również do walki. Diabeł tkwi w szczegółach, wszak tylko Taumaturgowie są w pełni świadomi natury Salutorów i tylko oni potrafią dostrzec ich prawdziwą esencję. Zdolność Salutorów do wywierania znaczącego wpływu na innych, wyraźnie zwiększa zdolność ich panów do zmiany otaczającego nas świata. Jednak Taumaturgia pozostaje mocą, której należy używać ostrożnie.