Ujawniono wyniki oglądalności drugiego sezonu Fallout. W Amazonie otwierają szampana

Adaptacja kultowej gry najwyraźniej nie zwalnia tempa.

Wygląda na to, że Fallout nie był jednorazowym sukcesem. Amazon ujawnił właśnie wyniki oglądalności drugiego sezonu – i te robią ogromne wrażenie. W ciągu pierwszych 13 tygodni od premiery nową odsłonę serialu obejrzało przynajmniej częściowo aż 83 miliony widzów na całym świecie. To rezultat, który plasuje Fallouta w ścisłej czołówce najpopularniejszych powracających produkcji platformy. Fallout – 83 miliony widzów na całym świecie Co ciekawe, serial ustępuje jedynie drugiemu sezonowi serialu Reacher, który do tej pory pozostaje rekordzistą w tej kategorii na Amazon. Jednocześnie Fallout wyraźnie pokazuje, że adaptacje gier mogą nie tylko przyciągać uwagę na starcie, ale też utrzymywać zainteresowanie widzów na dłużej.

Sukces drugiego sezonu przełożył się również na ponowny wzrost popularności pierwszego. W trakcie emisji nowych odcinków oba sezony łącznie przyciągnęły około 100 milionów widzów globalnie. To jasny sygnał, że produkcja działa także na zasadzie „efektu kuli śnieżnej” – nowi widzowie nadrabiają zaległości, a starsi wracają do historii.

GramTV przedstawia:

Zmiana strategii dystrybucji też okazała się trafiona. Drugi sezon nie został udostępniony w całości od razu – zamiast tego Amazon postawił na cotygodniowe odcinki. Nie było pewne, czy ta strategia nie była ryzykowna, aż do tego momentu, gdy znamy już wyniki. W USA serial przez dziewięć tygodni utrzymywał się w TOP 10 najpopularniejszych produkcji streamingowych według Nielsena, co tylko potwierdza, że decyzja była słuszna. Za kulisami nie ma już żadnych wątpliwości – marka będzie rozwijana dalej. Trzeci sezon został oficjalnie zamówiony, a zdjęcia mają ruszyć latem. W obsadzie ponownie zobaczymy m.in. Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten oraz Kyle MacLachlan. Fallout to jedna z najważniejszych adaptacji growych ostatnich lat i jednocześnie dowód na to, że dobrze poprowadzona historia z uniwersum gier może stać się pełnoprawnym hitem popkultury.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










