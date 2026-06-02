To koniec pewnej ery dla fanów Bethesdy. Gra, która mogła umilić oczekiwanie na nowe The Elder Scrolls, znika na zawsze

Bethesda odlicza ostatnie tygodnie życia mobilnej odsłony kultowej serii The Elder Scrolls. Po 30 czerwca gra przestanie działać na zawsze.

Czerwiec będzie smutnym miesiącem dla części fanów Bethesdy. Studio potwierdziło, że już 30 czerwca definitywnie zakończy działalność mobilnej gry The Elder Scrolls: Blades. Po tej dacie serwery zostaną wyłączone, a dostęp do produkcji zostanie całkowicie zablokowany. Potwierdziły się zatem wcześniejsze doniesienia. The Elder Scrolls: Blades zostanie wyłączone Informacja o zamknięciu gry pojawiła się jeszcze pod koniec marca. Od tego czasu tytuł został usunięty ze wszystkich cyfrowych sklepów, co oznacza, że nowi gracze nie mogą już go pobrać. Osoby, które wcześniej zainstalowały produkcję, wciąż mogą jednak z niej korzystać – przynajmniej do końca miesiąca.

Bethesda postanowiła także symbolicznie pożegnać grę z graczami. Na ostatnie tygodnie działania niemal wszystkie przedmioty dostępne w sklepie zostały przecenione do jednej jednostki waluty premium, dzięki czemu użytkownicy mogą wypróbować zawartość, która wcześniej wymagała znacznie większego nakładu czasu lub pieniędzy.

The Elder Scrolls: Blades zadebiutowało jako jedna z najważniejszych prób przeniesienia słynnej serii RPG na urządzenia mobilne. Produkcja pozwalała eksplorować lochy, walczyć z przeciwnikami i rozwijać własne miasto, oferując uproszczoną wersję doświadczenia znanego z głównych odsłon cyklu. Choć gra nie zdobyła takiego uznania jak Skyrim czy Oblivion, przez lata utrzymywała aktywną społeczność. Jej zamknięcie oznacza, że na rynku pozostanie już tylko jedna mobilna produkcja osadzona w uniwersum The Elder Scrolls – wydane w 2024 roku The Elder Scrolls: Castles. To kolejna mobilna odsłona marki, która znika z rynku. W styczniu 2025 roku Bethesda wyłączyła również The Elder Scrolls: Legends, czyli karcianą grę osadzoną w tym samym uniwersum. Nie brakuje przy tym głosów, że moment jest wyjątkowo niefortunny dla fanów serii. Na premierę The Elder Scrolls VI wciąż trzeba poczekać jeszcze kilka lat, a Bethesda nadal nie ujawniła wielu szczegółów dotyczących długo wyczekiwanej kontynuacji. Owszem, gracze otrzymali niedawno odświeżoną wersję Obliviona, ale nowa główna odsłona pozostaje odległą perspektywą.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










