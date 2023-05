Ujawniono tytuł kolejnej darmówki w Epic Games Store. I znowu rozczarowanie

Epic Games Store w ramach trwających właśnie Mega Wyprzedaży rozda łącznie cztery darmowe gry. W zeszłym roku gracze mogli liczyć na takie produkcje, jak Borderlands 3, BioShock: The Collection, czy Maneater. Można było się spodziewać, że również w tym roku czekają nas duże hity. Zaczęło się naprawdę dobrze, bo od Death Stranding, które co prawda było dostępne już za darmo w sklepie Epic Games podczas ubiegłorocznych świąt, ale dla części użytkowników była to kolejna okazja, aby odebrać ten doceniony tytuł. Jeszcze do najbliższego czwartku możecie przypisać do swojego konta darmowe Fallout: New Vegas Ultimate Edition, które tego dnia równo o 17:00 czasu polskiego zostanie zastąpione przez kolejny prezent. W tym tygodniu Epic Games Store udostępni za darmo grę Midnight Ghost Hunt.

Produkcja studia Vaulted Sky Games zadebiutowała w marcu ubiegłego roku we wczesnym dostępie. Produkcja przeznaczona dla wielu graczy pozwala na rozgrywkę w oryginalną wersję zabawy w chowanego. W Midnight Ghost Hunt czterech graczy wciela się w duchy, które muszą unikać polujących na nich czterech łowców, chowając się w m.in. w meblach.

Midnight Ghost Hunt za darmo w Epic Games Store

Chociaż mowa o całkiem świeżym tytule, to ciężko uznać Midnight Ghost Hunt za grę, którą każdy chciałby mieć w swojej kolekcji. Tym bardziej, że oceny społeczności z ostatnich 30 dni na Steamie są mieszane i tylko 69% z tych opinii było pozytywnych. Miejmy więc nadzieję, że chociaż ostatnia darmówka od Epic Games Store przyniesie nam naprawdę mocny i głośny tytuł.