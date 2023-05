Kolejny głośny tytuł za darmo w Epic Games Store. Za tydzień następny hit

Od dzisiaj klienci Epic Games Store mogą odebrać za darmo drugi z czterech zaplanowanych prezentów w ramach tegorocznych Mega Wyprzedaży. Co prawda firma nie ujawnia nadchodzących gier, tworząc aurę tajemnicy, dzięki której gracze każdego tygodnia mają niespodziankę z kolejnego darmowego tytułu. Jednak według przecieków tym razem gracze będą mogli przypisać do swojego konta za darmo Fallout: New Vegas Ultimate Edition. Bez wątpienia nie jest to taki hit, jaki otrzymaliśmy w poprzedni czwartek, ale to wciąż uznany tytuł, który pochłonie na dziesiątki, jeśli nie setki godzin.

Produkcja zostanie udostępniona za darmo już o godzinie 17:00. Promocja potrwa przez równy tydzień. Gdy tylko Epic Games Store podzieli się darmowym Fallout: New Vegas Ultimate Edition, zaktualizujemy ten artykuł o link przekierowujący bezpośrednio do oferty.

Kolejne prezenty w Epic Games Store

Jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie odebrać z Epic Games Store darmowe Death Stranding. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to już ostatnia okazja, aby przypisać do swojego konta produkcję Hideo Kojimy.