Gears of War: Reloaded - wrażenia z bety multiplayer, czyli (dla mnie) przedsmak przed daniem głównym

Gears of War na PlayStation. Tak!

Wątpię, że kogokolwiek ominęła ta informacja, ale w ramach formalności - Gears of War to kolejna, po między innymi Forza Horizon, marka Xboksa, która wkrótce pojawi się także na konsoli PlayStation 5. Za sprawą Gears of War: Reloaded otrzymamy jeszcze jeden remaster pierwszej odsłony kultowej serii zapoczątkowanej w 2006 roku na Xboksie 360. Wcześniej jednak, bo ponad dwa miesiące przed planowaną premierą pełnej wersji, zorganizowano beta-testy trybu multiplayer.

Co nowego?

No właśnie. Kultowe Gearsy sprzed prawie ponad 20 lat (!) pokazały moc drzemiącą w konsoli Microsoftu, natomiast dzięki Gears of War: Ultimate Edition udało się wycisnąć siódme poty z Xboksa One i ówczesnych pecetów. Teraz ponownie zostaną one wystawione na próbę, tak samo zresztą jak najnowsze sprzęty nie tylko od Giganta z Redmond, ale i Sony. Gears of War: Reloaded może bowiem działać nawet w 4K przy 120 klatkach na sekundę. Produkcja wspiera technologię HDR, a także VRR, czyli oferuje zmienną częstotliwość odświeżania.

Gears of War: Reloaded wygląda świetnie!

Owszem, każdy kto wie, gołym okiem zauważy, że nie jest to zupełnie nowa gra, lecz odświeżona wersja hitu sprzed wielu lat. Niemniej poprawiono oczywiście grafikę, udoskonalono cienie i wygładzanie krawędzi, odbicia także prezentują się lepiej zarówno od oryginału, jak i pierwszego remastera. Chociaż w multiplayerowej becie ciężko to momentami dostrzec, bo - jeśli (o tym za chwilę) trafimy w końcu na mapę - to będziemy musieli działać bardzo szybko. Mało jest tu czasu na zwiedzanie i podziwianie widoków.

Zawartość bety Gears of War: Reloaded

Gears of War: Reloaded przed tygodniem oferował wyłącznie możliwość sprawdzenia się w trybie Team Deathmatch na mapach Gridlock, Raven Down i Gold Rush, natomiast podczas drugiego weekendu zmagań do wspomnianych lokacji dołączyły kolejne, a konkretniej Courtyard i War Machine. Poza tym gracze mogli przetestować w akcji także tryb King of the Hill na mapie Canals. Dla chętnych udostępniono również Execution.