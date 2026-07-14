29 lat później w tym science fiction znalazł się dialog, który do dziś jest najstraszniejszym cytatem w historii gatunku

Kwestia Sama Neilla z Ukrytego wymiaru do dzisiaj budzi strach.

Ukryty wymiar zadebiutował w 1997 roku i początkowo nie odniósł sukcesu finansowego. Z czasem produkcja Paula W.S. Andersona zdobyła jednak status filmu kultowego, a jej połączenie science fiction, makabry oraz psychologicznego horroru wciąż potrafi wywołać ogromny niepokój. Szczególnie dobrze zestarzała się rola Sama Neilla, który jako doktor Weir wypowiada jedne z najbardziej przerażających kwestii w historii gatunku. Neill zmarł w miniony poniedziałek, a fani przypominają jego najlepsze role, w tym tę z Ukrytego wymiaru. Ukryty wymiar – ta kwestia Sama Neilla przeszła do historii horrorów science fiction Akcja filmu koncentruje się na załodze statku Lewis and Clark, dowodzonej przez kapitana Millera, granego przez Laurence’a Fishburne’a. Bohaterowie otrzymują zadanie odnalezienia eksperymentalnej jednostki Event Horizon, która zniknęła podczas pierwszej próby uruchomienia rewolucyjnego napędu. W misji uczestniczy również doktor Weir, konstruktor zaginionego statku. Event Horizon miał wykorzystywać technologię czarnej dziury do zaginania przestrzeni i umożliwiać podróże szybsze od światła. Jednostka przepadła jednak bez śladu, po czym kilka lat później niespodziewanie pojawiła się w pobliżu Neptuna, nadając tajemniczy sygnał alarmowy.

Od momentu wejścia na pokład Event Horizon staje się jasne, że statek nie wrócił z normalnej wyprawy. Załoga odkrywa makabryczne ślady po poprzednich pasażerach i zaczyna doświadczać niewytłumaczalnych zjawisk. Każda z osób konfrontuje się z własnymi lękami, poczuciem winy oraz traumatycznymi wspomnieniami. Jedną z najbardziej brutalnych scen pozostaje próba samobójcza Justina, granego przez Jacka Noseworthy’ego. Bohater pod wpływem statku dobrowolnie opuszcza jednostkę przez śluzę powietrzną. Film nie opiera się jednak wyłącznie na dosłownych obrazach przemocy. Największy niepokój budzą pytania dotyczące miejsca, do którego dotarł Event Horizon. Doktor Weir początkowo jest spokojnym naukowcem i cywilem, który wierzy, że wszystko można wyjaśnić za pomocą nauki. W ciągu zaledwie kilku godzin zmienia się jednak w głównego antagonistę filmu, całkowicie oddanego sile kontrolującej statek. Po wydłubaniu sobie oczu wypowiada zdanie, które niemal trzy dekady później nadal uznawane jest za jeden z najbardziej przerażających cytatów w kinie science fiction. Tam, dokąd zmierzamy, oczy nie będą nam potrzebne, żeby widzieć. Weir wyjaśnia następnie, że jego dzieło nie ograniczyło się do podróży między gwiazdami. Event Horizon przedostał się znacznie dalej, niż przewidywali jego konstruktorzy. Rozerwał nasz wszechświat. Otworzył przejście do innego wymiaru. Wymiaru czystego chaosu. Czystego zła. Siła tego monologu polega przede wszystkim na tym, że widz nigdy nie otrzymuje pełnego obrazu miejsca, do którego trafił statek. Anderson pokazuje jedynie krótkie, gwałtowne i brutalne przebłyski, pozwalając odbiorcom samodzielnie wyobrazić sobie resztę. Dokładne przedstawienie kosmicznego piekła mogłoby osłabić efekt, podczas gdy niepewność sprawia, że słowa Weira stają się jeszcze bardziej niepokojące.

GramTV przedstawia:

Znaczenie ma także sposób, w jaki Sam Neill wypowiada swoje kwestie. Nie krzyczy i nie próbuje zastraszać członków załogi. Mówi spokojnie, jakby ich los został już przesądzony, a dalszy opór nie miał żadnego sensu. Zdanie o oczach nie jest jedynym pamiętnym cytatem doktora Weira. W jednej ze scen, mimo utraty wzroku, celuje on z broni do Millera. Gdy kapitan próbuje wykorzystać jego stan, naukowiec odpowiada z pełnym przekonaniem. Dlaczego sądzisz, że spudłuję? Do kolejnej konfrontacji dochodzi pod koniec filmu. Miller stwierdza wówczas, że doskonale wie, gdzie znalazł się Event Horizon. Weir odpowiada mu słowami, które podkreślają, że ludzkie wyobrażenie piekła nie jest w stanie oddać prawdziwego koszmaru. Piekło to tylko słowo. Rzeczywistość jest znacznie, znacznie gorsza. Teraz pozwól, że ci ją pokażę. W tej sekwencji pojawiają się krótkie obrazy sugerujące, co spotkało pierwotną załogę statku. Film nadal nie daje jednak jednoznacznych odpowiedzi. Nie wiadomo, czy Event Horizon przedostał się do piekła, innego wymiaru, czy miejsca istniejącego poza ludzkim rozumieniem. Pomimo finansowej porażki w 1997 roku film zdobył z czasem oddaną grupę fanów. Wielu widzów uważa dziś, że Ukryty wymiar pojawił się zbyt wcześnie, a podobne połączenie kosmicznego horroru, brutalności oraz niedopowiedzeń nadal pozostaje rzadkością. Duża w tym zasługa Sama Neilla. Jego doktor Weir przez znaczną część filmu pozostaje tajemniczy, a widz nie może być pewien, czy naukowiec rzeczywiście wierzy w racjonalne wyjaśnienie wydarzeń. Gdy bohater ostatecznie przyjmuje zło obecne na statku, robi to bez wahania. Właśnie dlatego jego spokojne zapewnienie, że oczy nie będą już potrzebne, do dziś brzmi bardziej przerażająco niż niejeden dosłownie pokazany potwór.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.