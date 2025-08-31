Ujawniono nowe i odrestaurowane nagranie "Instant Karma!” Johna Lennona i Yoko Ono. Zapowiedź "Power To The People”

Opublikowano niewydany dotąd, odrestaurowany zapis wideo legendarnego utworu “Instant Karma! (We All Shine On)”, wykonanego przez Lennona i Yoko Ono.
“Power To The People” to wyjątkowe wydawnictwo, które skupia się na nowojorskim okresie życia Lennona i Ono, pełnym politycznego zaangażowania i artystycznej wolności. W zestawie znajdą się niepublikowane wcześniej dema, nagrania domowe, jam sessions, występy na żywo oraz unikatowe miksy.
Udostępniono nowe nagranie Johna Lennona i Yoko Ono
Odrestaurowane wideo do “Instant Karma!” pochodzi z popołudniowego koncertu “One To One”, który odbył się w nowojorskim Madison Square Garden. Były to jedne z nielicznych solowych koncertów Lennona po odejściu z The Beatles, a także ostatnie wspólne występy Johna i Yoko przed jego śmiercią. Premiera nagrania nieprzypadkowo odbyła się 30 sierpnia, dokładnie 53 lata po legendarnym koncercie.
W przedmowie do box setu Yoko Ono Lennon napisała:
Koncert “One To One” był naszym wkładem w oddolną politykę. Uosabiał to, w co z Johnem głęboko wierzyliśmy, Rock dla Pokoju i Oświecenia. Koncert w Madison Square Garden okazał się ostatnim, jaki zagraliśmy razem. Imagine Peace. Peace is Power. Power To The People!
Za produkcję zestawu “Power To The People” odpowiada syn pary, Sean Ono Lennon wraz z zespołem, wielokrotnie nagradzanym, pięciokrotnym laureatem Grammy. W skład box setu wchodzą:
123 utwory, w tym 90 nigdy wcześniej niewydanych
9 płyt CD oraz 3 dyski Blu-ray z dźwiękiem w jakości HD
204-stronicowa książka z archiwalnymi materiałami
plakat w formie gazety, dwie pocztówki, arkusze naklejek oraz repliki biletów, przepustki VIP i zaproszenia na afterparty
Przedsprzedaż “Power To The People” jest już dostępna, a pełną listę utworów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.
To jednak nie koniec niespodzianek. W 2025 roku powróci projekt “The Beatles Anthology”, tym razem z nową książką, albumem i materiałami wideo. Nowy odcinek, zawierający niepublikowane wcześniej nagrania zza kulis współpracy McCartneya, Harrisona i Starra z lat 1994–1995, zadebiutuje 26 listopada na Disney Plus.
