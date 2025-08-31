Ujawniono nowe i odrestaurowane nagranie "Instant Karma!” Johna Lennona i Yoko Ono. Zapowiedź "Power To The People”

“Power To The People” to wyjątkowe wydawnictwo, które skupia się na nowojorskim okresie życia Lennona i Ono, pełnym politycznego zaangażowania i artystycznej wolności. W zestawie znajdą się niepublikowane wcześniej dema, nagrania domowe, jam sessions, występy na żywo oraz unikatowe miksy.

Udostępniono nowe nagranie Johna Lennona i Yoko Ono

Odrestaurowane wideo do “Instant Karma!” pochodzi z popołudniowego koncertu “One To One”, który odbył się w nowojorskim Madison Square Garden. Były to jedne z nielicznych solowych koncertów Lennona po odejściu z The Beatles, a także ostatnie wspólne występy Johna i Yoko przed jego śmiercią. Premiera nagrania nieprzypadkowo odbyła się 30 sierpnia, dokładnie 53 lata po legendarnym koncercie.