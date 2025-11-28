Wolfsbane prezentuje teledysk do "All Or Nothing” z nowego albumu "Live Faster"

Formacja Wolfsbane udostępniła oficjalny teledysk do utworu “All Or Nothing”, pełnego surowej energii fragmentu ich nowej płyty “Live Faster”.
Album “Live Faster” stanowi bezkompromisowe, w pełni odświeżone spojrzenie na kultowy debiut zespołu, “Live Fast, Die Fast”, pierwotnie wyprodukowany przez Ricka Rubina i wydany w 1989 roku nakładem Def American Recordings. Ponad 35 lat po premierze, odpowiadając na wieloletnie prośby fanów, Wolfsbane w oryginalnym składzie z czasów nagrań debiutu ponownie zarejestrowali cały album.
Wolfsbane z nowym teledyskiem
“Live Faster” to zupełnie nowe nagranie. Nie remix, ani nawet nie remaster. To album zawierający na nowo wykreowane wersje wszystkich dziesięciu utworów z “Live Fast, Die Fast”. Tracklista albumu prezentuje się następująco:
Manhunt
Shakin'
Killing Machine
Fell Out Of Heaven
Money To Burn
Greasy
I Like It Hot
All Or Nothing
Tears From A Fool
Pretty Baby
W nagraniu “Live Faster” udział wzięła oryginalna obsada z roku 1989, czyli Blaze Bayley (wokal), Jase Edwards (gitara), Jeff Hateley (bas) oraz Steve Danger (perkusja). Edwards skomentował:
Prosiliście – słuchaliśmy. Nikt z nas nie wie, jak długo będziemy tu na ziemi, zwłaszcza ja, więc poczuliśmy, że to właściwy moment, by nagrać ten album tak, jak od początku to sobie wyobrażaliśmy. Wyszedł bezczelnie bezpośredni i dokładnie taki, jak chcieliśmy.
Bayley z kolei dodał:
Wspaniale było wrócić do klimatu tych utworów i korzystając z naszego obecnego doświadczenia, nagrać je na nowo i ponownie zinterpretować pod okiem producenckim Jase’a. To jedno z najbardziej ekscytujących doświadczeń w naszej karierze, a nie spodziewaliśmy się, że będzie przy tym tyle frajdy.
Danger zażartował:
SKÓRZANA KURTKA! Nowa, bo stara już się nie dopina z powodu życia pełnego doświadczeń. Doświadczenia to ciasto!
GramTV przedstawia:
Na koniec Hateley podsumował:
Ludzie prosili nas o to przez lata. Zawsze odmawialiśmy. Ale potem zdaliśmy sobie sprawę, że i tak gramy większość tych numerów na żywo, a one ewoluowały przez te wszystkie lata. Teraz wydawało się właściwym momentem, by zrobić to jeszcze raz, po naszemu. Tak samo, ale inaczej; inaczej, ale tak samo.
Wolfsbane przebili się w połowie lat 80. z Midlands, podpisując kontrakt z wytwórnią Def American Ricka Rubina w 1989 roku. Zbudowali ogromną bazę oddanych fanów, ochrzczonych mianem “howling mad shitheads” i wydali trzy żywiołowe albumy, zanim zespół rozpadł się w 1994 roku, kiedy Bayley dołączył do Iron Maiden. Grupa powróciła w 2011 roku, nagrywając pierwszy od 17 lat album studyjny “Wolfsbane Save The World”, wydany w styczniu 2012 i przyjęty z entuzjazmem. Ostatnia dekada przyniosła ich kolejny album “Genius”, wydany w czerwcu 2022 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!