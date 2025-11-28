Wolfsbane prezentuje teledysk do "All Or Nothing” z nowego albumu "Live Faster"

Album “Live Faster” stanowi bezkompromisowe, w pełni odświeżone spojrzenie na kultowy debiut zespołu, “Live Fast, Die Fast”, pierwotnie wyprodukowany przez Ricka Rubina i wydany w 1989 roku nakładem Def American Recordings. Ponad 35 lat po premierze, odpowiadając na wieloletnie prośby fanów, Wolfsbane w oryginalnym składzie z czasów nagrań debiutu ponownie zarejestrowali cały album.

Wolfsbane z nowym teledyskiem

“Live Faster” to zupełnie nowe nagranie. Nie remix, ani nawet nie remaster. To album zawierający na nowo wykreowane wersje wszystkich dziesięciu utworów z “Live Fast, Die Fast”. Tracklista albumu prezentuje się następująco: