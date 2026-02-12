Zaloguj się lub Zarejestruj

Legacy of Kain powraca! Ostatnia odsłona serii doczeka się remastera

Radosław Krajewski
2026/02/12 23:25
Czy to oznacza, że jesteśmy coraz bliżej zapowiedzi pełnoprawnej nowej odsłony serii?

Na State of Play zapowiedziano również Legacy of Kain: Defiance Remastered, czyli odświeżoną wersję klasycznej gry z 2003 roku. Pod koniec 2024 roku doczekaliśmy się remastera dwóch pierwszych części Legacy of Kain: Soul Reaver, a teraz przyszedł czas na nową wersję kolejnych przygód Raziela. Tym samym już wkrótce fani będą mogli zapoznać się z następną grą z serii.

Legacy of Kain: Defiance Remastered
Legacy of Kain: Defiance Remastered

Legacy of Kain: Defiance Remastered z datą premiery

Remaster ma zapewnić nową grafikę HD, ulepszone sterowanie oraz współczesną kamerę. Gracze mogą więc spodziewać się sporych ulepszeń. Premierę zaplanowano już na 3 marca bieżącego roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Wczoraj 23:56
Silverburg napisał:

A już się ucieszyłem, że część pierwsza :/

Czekaj czekaj, 1 i 2 Remastered zostały wydane w grudniu 2024 i są dostepne na nowych konsolach i PC.

Brakowało nam tylko Defiance i mało tego, oprócz Defiance dostaniemy też Legacy of Kain: Dark Prophecy Demo. To jest nigdy nie wydane demo sequela który anulowali. Szkoda że tylko demo a nie cały sequel. 

Ale znowu jeżeli wydają remastery całości to coś czuje że sequel nadchodzi. 

Silverburg
Gramowicz
Wczoraj 23:30

A już się ucieszyłem, że część pierwsza :/




