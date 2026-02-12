Legacy of Kain powraca! Ostatnia odsłona serii doczeka się remastera

Na State of Play zapowiedziano również Legacy of Kain: Defiance Remastered, czyli odświeżoną wersję klasycznej gry z 2003 roku. Pod koniec 2024 roku doczekaliśmy się remastera dwóch pierwszych części Legacy of Kain: Soul Reaver, a teraz przyszedł czas na nową wersję kolejnych przygód Raziela. Tym samym już wkrótce fani będą mogli zapoznać się z następną grą z serii.

Legacy of Kain: Defiance Remastered z datą premiery

Remaster ma zapewnić nową grafikę HD, ulepszone sterowanie oraz współczesną kamerę. Gracze mogą więc spodziewać się sporych ulepszeń. Premierę zaplanowano już na 3 marca bieżącego roku.