UFC 6 z prezentacją rozgrywki. W nowej odsłonie „każda walka wygląda inaczej”

Mikołaj Ciesielski
2026/05/16 10:30
Electronic Arts prezentuje najważniejsze zmiany i nowości.

Na początku miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun UFC 6. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu, dlatego twórcy nie zamierzają zwalniać tempa. W sieci pojawił się bowiem 5-minutowy gameplay prezentujący najważniejsze elementy nowej odsłony serii UFC.

Oficjalny zwiastun rozgrywki UFC 6 skupia się przede wszystkim na prezentacji najważniejszych nowości i zmian względem poprzedniej części. Deweloperzy podkreślają, że tym razem „autentyczność wykracza poza samą oprawę wizualną”. Rzućcie więc okiem na gameplay na dole wiadomości i sprawdźcie sami, czego można spodziewać się po najnowszej odsłonie popularnej serii skierowanej do fanów MMA i organizacji UFC.

W grze UFC 6 wprowadzono gruntowną ewolucję ruchów zawodników, ciosów, obrony, interakcji w czasie rzeczywistym, prezentacji oraz systemów rozwoju postaci, dzięki czemu każda walka wydaje się bardziej osobista, strategiczna i wiernie odzwierciedla styl sportowców, którzy byli jej inspiracją. Niezależnie od tego, czy wolisz przemyślane kontry, nieustanną presję, defensywę opartą na unikach, czy miażdżącą siłę, wybór zawodnika oznacza teraz wybór kompletnej tożsamości w oktagonie – zapowiadają twórcy.

Na koniec przypomnijmy, że oficjalna premiera EA Sports UFC 6 zaplanowana jest na 19 czerwca 2026 roku. Osoby, które zdecydują się na kupno Edycji Ultimate w przedsprzedaży, wkroczą do oktagonu już 12 czerwca 2026 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra będzie dostępna wyłącznie na PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://youtu.be/bw9MKc-gV8c

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

