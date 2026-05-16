UFC 6 z prezentacją rozgrywki. W nowej odsłonie „każda walka wygląda inaczej”

Na początku miesiąca mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun UFC 6. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu, dlatego twórcy nie zamierzają zwalniać tempa. W sieci pojawił się bowiem 5-minutowy gameplay prezentujący najważniejsze elementy nowej odsłony serii UFC.

UFC 6 z oficjalną prezentacją rozgrywki. Gameplay skupia się na zmianach i nowościach

Oficjalny zwiastun rozgrywki UFC 6 skupia się przede wszystkim na prezentacji najważniejszych nowości i zmian względem poprzedniej części. Deweloperzy podkreślają, że tym razem „autentyczność wykracza poza samą oprawę wizualną”. Rzućcie więc okiem na gameplay na dole wiadomości i sprawdźcie sami, czego można spodziewać się po najnowszej odsłonie popularnej serii skierowanej do fanów MMA i organizacji UFC.