Netflix usunął swój serial fantasy ze 100% pozytywnych opinii. Produkcja nie jest już nigdzie dostępna do oglądania

Doceniony przez krytyków i fanów serial można uznać obecnie za tzw. lost media.

Jeden z najlepiej ocenianych seriali fantasy w katalogu Netflixa zniknął z platformy i trafił do kategorii, znanej jako lost media. Mowa o She-Ra i księżniczki mocy, animowanym reboocie kultowej bohaterki z uniwersum Władców Wszechświata, który przez lata uchodził za jedną z najważniejszych współczesnych produkcji fantasy dla młodszych widzów i społeczności LGBT+. She-Ra i księżniczki mocy – serial został skasowany przez Netflixa i obecnie nie jest nigdzie dostępny Netflix usunął She-Ra i księżniczki mocy ze swojej biblioteki w lutym 2026 roku. Choć serial funkcjonował pod szyldem Netflix Original, nie był produkcją należącą bezpośrednio do platformy. Tytuł powstał przy udziale DreamWorks Animation, a Netflix miał do niego wyłączne prawa licencyjne. Po wygaśnięciu tej umowy serial zniknął z katalogu i, przynajmniej na ten moment, nie pojawił się w żadnym innym serwisie streamingowym.

Sprawa jest o tyle problematyczna, że nie chodzi wyłącznie o kolejną produkcję, która zmieniła dom streamingowy. She-Ra i księżniczki mocy liczy pięć sezonów, jednak tylko trzy pierwsze doczekały się wydania fizycznego i cyfrowego. Rotten Tomatoes nadal wskazuje możliwość zakupu sezonów od pierwszego do trzeciego na Fandango at Home, ale sezony czwarty i piąty pozostają poza legalnym obiegiem. W praktyce oznacza to, że ostatnie 26 odcinków serialu nie jest obecnie dostępne legalnie ani na platformach streamingowych, serwisach VOD, czy też na płytach DVD lub Blu-ray. To właśnie tam znalazły się kluczowe wydarzenia dla całej opowieści, w tym domknięcie głównego konfliktu oraz najważniejsze sceny w relacji Adory i Catry. Dla wielu widzów to nie tylko finał historii fantasy, ale również jeden z istotniejszych momentów reprezentacji queerowej w animacji. She-Ra i księżniczki mocy zadebiutowała w 2018 roku. Serial był chwalony za charakterystyczną oprawę, sprawnie poprowadzoną drużynową przygodę oraz wątek relacji Adory i Catry, który odgrywał centralną rolę w emocjonalnym rozwoju bohaterek. Na Rotten Tomatoes cała produkcja ma bardzo wysoką średnią ocen krytyków, wynoszącą 96%, a poszczególne sezony utrzymywały świetne wyniki.

GramTV przedstawia:

Produkcja była również zauważana przez branżę. She-Ra i księżniczki mocy zdobyła między innymi nagrodę Daytime Emmy oraz wyróżnienie GLAAD Media Award w kategorii Outstanding Kids and Family Programming. Dla fanów to kolejny argument, że zniknięcie serialu z legalnej dystrybucji nie jest jedynie techniczną zmianą w katalogu platformy, ale realną stratą dla widzów i archiwizacji współczesnej popkultury. Przypadek She-Ra i księżniczki mocy dobrze pokazuje szerszy problem ery streamingu. Tytuł oznaczony jako oryginalna produkcja Netflixa nie musi być dostępny w serwisie na zawsze. Podobny los spotykał już inne filmy i seriale, a szczególnie głośnym przykładem było Black Mirror: Bandersnatch, które po usunięciu z platformy stało się niemożliwe do legalnego obejrzenia w pierwotnej formie. Część produkcji może znaleźć nowe życie gdzie indziej, jak seriale Marvela z Netflixa, w tym Daredevil i The Punisher, które trafiły później do Disney+. W przypadku mniej oczywistych lub gorzej zabezpieczonych tytułów scenariusz bywa jednak znacznie mniej optymistyczny. Nadzieja dla fanów She-Ry wciąż istnieje, ale nie ma konkretnych zapowiedzi. DreamWorks Animation może sprzedać lub udostępnić prawa innemu serwisowi. Naturalnym kandydatem wydaje się Peacock, ponieważ DreamWorks należy do NBCUniversal. W grę mogłoby wejść również Prime Video, tym bardziej że Amazon MGM odpowiada za film Władcy Wszechświata z 2026 roku, a sam film ma ostatecznie trafić do streamingu Amazona. Nie można też całkowicie wykluczyć pełnego wydania fizycznego lub cyfrowego. Skoro pierwsze trzy sezony She-Ra i księżniczki mocy trafiły wcześniej do sprzedaży, DreamWorks mogłoby teoretycznie przygotować kompletną edycję serialu. Problem w tym, że obecnie nic nie wskazuje na rychłą zmianę sytuacji, a twórca serialu, ND Stevenson, miał już wcześniej sygnalizować, że usunięcie produkcji było spodziewane z powodu wygasających licencji dotyczących animacji DreamWorks na Netflixie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.