Ubisoftowi dostało się za powszechną praktykę w branży gier? Baldur’s Gate 3 ma taki sam zapis w umowie licencyjnej

W rzeczywistości tego typu klauzula nie jest czymś unikalnym dla Ubisoftu. Pojawia się również w dokumentach prawnych takich firm jak Bethesda, Techland, a także w tytułach takich jak Baldur’s Gate 3, Phasmophobia czy Dead by Daylight.

Ubisoft po raz kolejny znalazł się w ogniu krytyki ze strony graczy. Powodem jest zapis w umowie licencyjnej (EULA), który zobowiązuje użytkowników do usunięcia wszystkich kopii gry w przypadku zbanowania konta. Wzmianka o konieczności „zniszczenia” gry wywołała oburzenie, szczególnie w kontekście zapisu, który mówi również o fizycznych wersjach produkcji.

To standardowa klauzula w każdej grze, którą ogrywasz z EULA — odpowiedzieli jednemu z graczy, który zapytał dwa lata temu, jak miałby „zniszczyć” swoje kopie gry i to udowodnić.

Mimo że zapis ten obecny jest w wielu umowach, krytyka w dużej mierze skupiła się wyłącznie na Ubisoft. Jak zauważają komentatorzy, nie jest to przepis mający realną moc egzekucyjną. Wydawcy nie mają ani technicznych, ani prawnych narzędzi, by sprawdzić, czy użytkownik rzeczywiście usunął grę z dysku po rozwiązaniu umowy. Dlatego część graczy postuluje, by tego typu zapisy całkowicie usunąć z dokumentów licencyjnych.

Niektórzy pokładają nadzieję w trwającej inicjatywie obywatelskiej, która trafiła do Parlamentu Europejskiego. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, praktyka „niszczenia” cyfrowych gier po utracie dostępu może wkrótce przejść do historii nie tylko jako martwy zapis, ale również jako sprzeczny z prawem.