Ubisoft zapowiada The Crew Motorfest. Mamy pierwszy zwiastun i kilka szczegółów

Zgodnie z zapowiedziami wczoraj popołudniu Ubisoft zaprezentował graczom kolejną odsłonę serii The Crew zatytułowaną The Crew Motorfest. Francuski wydawca opublikował również pierwszy zwiastun produkcji, a także podzielił się kilkoma szczegółami na jej temat. Okazuje się, że akcja gry będzie mieć miejsce na należącej do archipelagu Hawajów wyspie O’ahu, a tytuł ma „czerpać garściami z dziedzictwa serii The Crew”.

Premiera The Crew Motorfest odbędzie się w 2023 roku

The Crew Motorfest powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Produkcja dostępna będzie także za pośrednictwem platformy Amazon Luna. Gra ma zadebiutować na rynku w 2023 roku. Niestety Ubisoft nie był jeszcze w stanie podać dokładnej daty premiery tytułu.