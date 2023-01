Dziś zapowiedź The Crew 3?

Mamy dobre wieści dla miłośników serii The Crew. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj możemy doczekać zapowiedzi trzeciej części gry. Czekacie?

Zapowiedź The Crew 3

Informacje o potencjalnej zapowiedzi pojawiły się na Twitterze. Użytkownik o nicku SidWaj 29 grudnia 2022 roku na swoim profilu podzielił się przewidywaniami odnośnie zapowiedzi The Crew 3. Internauta zasugerował, że najnowsza część serii zostanie pokazana w 2023 roku. Wygląda na to, że się nie mylił.



Fan otrzymał krótką odpowiedź z oficjalnego konta gry The Crew 2. Wiadomość głosi – “Tomorrow. 5PM UTC/9AM PST”. Chyba nie można interpretować tej zapowiedzi w inny sposób.



Na koniec przypomnijmy, że The Crew 2 zadebiutowało na rynku w 2018 roku, a gra dostępna jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli macie ochotę nieco powspominać ten tytuł, to zachęcam do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Więcej znaczy lepiej? Recenzja The Crew 2.