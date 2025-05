Ubisoft zapowiada dalsze cięcia kosztów. Firma planuje ograniczyć koszty o 100 mln euro

W kontekście ogłaszanych planów oszczędnościowych warto przypomnieć, że Ubisoft w przeszłości podejmował działania mające na celu zwiększenie efektywności kosztowej, co obejmowało między innymi zamykanie studiów deweloperskich oraz przeprowadzanie zwolnień grupowych. Obecnie przedstawiony, najnowszy program redukcji kosztów sugeruje, że kolejne zamknięcia oddziałów lub zwolnienia pracowników potencjalnie mogą ponownie nastąpić.

Firma może pochwalić się natomiast imponującą bazą aktywnych graczy w swoich kluczowych markach. Serie Assassin’s Creed oraz Rainbow Six utrzymują poziom około 30 milionów unikalnych aktywnych użytkowników już czwarty rok z rzędu. Marka Far Cry przyciągnęła w tym samym okresie 20 milionów graczy, a inne globalne marki należące do Ubisoftu zgromadziły łącznie ponad 100 milionów unikalnych aktywnych graczy w roku fiskalnym 2024-25.