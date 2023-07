Ubisoft wyjaśnia sprawę usuwania nieaktywnych kont. Jak to jest naprawdę?

Niedawno pisaliśmy, że Ubisoft podjął decyzję o usuwaniu kont użytkowników, przez co mogą oni stracić zakupione gry . W miniony weekend niektórzy gracze zgłaszali, że ich konta zostały uznane za „nieaktywne” i twierdzili, że stracą zakupione gry . Wtedy pojawiło się wyjaśnienie francuskiego dewelopera, w którym poradził, jak uniknąć zamknięcia konta – „wystarczy zalogować się na nie w ciągu 30 dni”. Teraz podano dalsze wyjaśnienia .

Od wielu lat wdrażamy nasz proces usuwania konta zgodnie z wymogami RODO. Nasze zasady są zgodne z wymogami prawnymi i standardami branżowymi. Środek ten działa również jako ochrona graczy przed oszustwami.

Usunięcie konta odbywa się według „bardzo rygorystycznego procesu”, z czterema kluczowymi kryteriami wymienionymi poniżej:

Aktywność w grach na koncie od momentu jego utworzenia Biblioteki konta: konta zawierające zakupione gry na PC nie kwalifikują się do usunięcia Czas nieaktywności konta, czyli ostatnie logowanie do ekosystemu (w tym z gier Ubisoft na Steamie i innych platformach) Istnienie aktywnej subskrypcji powiązanej z kontem.

Usuwanie kont przez Ubisoft

Ponadto Ubisoft stwierdził, że w praktyce „nigdy nie usuwał kont, które były nieaktywne przez mniej niż cztery lata”. Dodatkowo do użytkowników wysyłane są trzy e-maile i następuje to w ciągu 30 dni. Znajduje się w nich wyjaśnienie, jak przywrócić konto, zanim zostanie bezpowrotnie skasowane. Użytkownik logujący się na swoim profilu, dostaje specjalny link do ponownej aktywacji konta.