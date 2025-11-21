Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft wyjaśnia chaos wokół raportu finansowego. Tencent i korekta IFRS na pierwszym planie

Mikołaj Berlik
2025/11/21 18:00
Raport finansowy opóźniony przez błąd w analizie IFRS.

Ubisoft opublikował raport finansowy za pierwszą połowę roku fiskalnego 2025/26, potwierdzając, że nie doszło do żadnego przejęcia. Opóźnienie publikacji wynikało z kwestii księgowych, a nie — jak wcześniej podejrzewano — ze zmiany właściciela.

Ubisoft – wyjaśnienie opóźnienia i szczegóły finansowe

W dokumencie ujawniono, że analiza dotycząca rozpoznawania przychodu z jednej z umów (IFRS 15) wymusiła korektę sprawozdania za poprzedni okres. To doprowadziło do sytuacji, w której część przychodów nie mogła zostać prawidłowo ujęta, a firma chwilowo nie spełniała wymogów zadłużenia w ramach istniejących umów finansowych.

Jednocześnie potwierdzono, że inwestycja Tencentu w Vantage Studios, opiewająca na 1,16 mld euro, zostanie sfinalizowana w najbliższych dniach. Środki te, wraz z bieżącą pozycją gotówkową na poziomie 668 mln euro, pozwolą na wcześniejszą spłatę 286 mln euro kredytu terminowego oraz pożyczek Schuldschein, co znacząco odciąży grupę.

Na sytuację zareagował wcześniej CFO Ubisoftu, Frédérick Duguet, który poprosił o wstrzymanie obrotu akcjami, aby ograniczyć niepotrzebne spekulacje. Po publikacji raportu handel udziałami firmy powinien wrócić do normy.

Firma podkreśla, że korekta nie wpłynęła na jej wskaźniki poza standardami IFRS i traktuje sprawę jako formalne uporządkowanie dokumentacji. Jednocześnie zapewnia, że planowane działania finansowe pozostają niezagrożone, a inwestycja Tencentu ma przyspieszyć rozwój nowych IP.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-wasnt-acquired-says-accounting-issue-was-cause-of-earnings-delay/

Mikołaj Berlik
