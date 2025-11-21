Ubisoft wyjaśnia chaos wokół raportu finansowego. Tencent i korekta IFRS na pierwszym planie

Raport finansowy opóźniony przez błąd w analizie IFRS.
Ubisoft opublikował raport finansowy za pierwszą połowę roku fiskalnego 2025/26, potwierdzając, że nie doszło do żadnego przejęcia. Opóźnienie publikacji wynikało z kwestii księgowych, a nie — jak wcześniej podejrzewano — ze zmiany właściciela.
Ubisoft – wyjaśnienie opóźnienia i szczegóły finansowe
W dokumencie ujawniono, że analiza dotycząca rozpoznawania przychodu z jednej z umów (IFRS 15) wymusiła korektę sprawozdania za poprzedni okres. To doprowadziło do sytuacji, w której część przychodów nie mogła zostać prawidłowo ujęta, a firma chwilowo nie spełniała wymogów zadłużenia w ramach istniejących umów finansowych.
Jednocześnie potwierdzono, że inwestycja Tencentu w Vantage Studios, opiewająca na 1,16 mld euro, zostanie sfinalizowana w najbliższych dniach. Środki te, wraz z bieżącą pozycją gotówkową na poziomie 668 mln euro, pozwolą na wcześniejszą spłatę 286 mln euro kredytu terminowego oraz pożyczek Schuldschein, co znacząco odciąży grupę.
GramTV przedstawia:
Na sytuację zareagował wcześniej CFO Ubisoftu, Frédérick Duguet, który poprosił o wstrzymanie obrotu akcjami, aby ograniczyć niepotrzebne spekulacje. Po publikacji raportu handel udziałami firmy powinien wrócić do normy.
Firma podkreśla, że korekta nie wpłynęła na jej wskaźniki poza standardami IFRS i traktuje sprawę jako formalne uporządkowanie dokumentacji. Jednocześnie zapewnia, że planowane działania finansowe pozostają niezagrożone, a inwestycja Tencentu ma przyspieszyć rozwój nowych IP.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!