Ubisoft wyjaśnia chaos wokół raportu finansowego. Tencent i korekta IFRS na pierwszym planie

Ubisoft opublikował raport finansowy za pierwszą połowę roku fiskalnego 2025/26, potwierdzając, że nie doszło do żadnego przejęcia. Opóźnienie publikacji wynikało z kwestii księgowych, a nie — jak wcześniej podejrzewano — ze zmiany właściciela.

Ubisoft – wyja śnienie op ó źnienia i szczeg ó ły finansowe

W dokumencie ujawniono, że analiza dotycząca rozpoznawania przychodu z jednej z umów (IFRS 15) wymusiła korektę sprawozdania za poprzedni okres. To doprowadziło do sytuacji, w której część przychodów nie mogła zostać prawidłowo ujęta, a firma chwilowo nie spełniała wymogów zadłużenia w ramach istniejących umów finansowych.