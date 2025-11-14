Zaloguj się lub Zarejestruj

Ubisoft opóźnia raport i zamraża notowania. Czy firma szykuje duże ogłoszenie?

Mikołaj Berlik
2025/11/14 10:30
Firma zamroziła obrót akcjami i przesunęła raport wyników, co może zwiastować istotne decyzje lub nadchodzący projekt.

Ubisoft w ostatniej chwili opóźnił publikację raportu dotyczącego wyników finansowych za pierwszą połowę roku obrotowego 2025–26. Francuski wydawca poprosił także o wstrzymanie obrotu akcjami i obligacjami na giełdzie Euronext, co obowiązuje od otwarcia rynku 14 listopada do momentu ujawnienia raportu „w najbliższych dniach”. Decyzja podjęta tuż przed publikacją sprawozdania wzbudziła szerokie spekulacje.

Ubisoft – opóźniony raport i wstrzymane notowania

Według informacji przekazanych wewnętrznie przez dyrektora finansowego, Fredericka Dugueta, zawieszenie obrotu akcjami ma na celu „ograniczenie niepotrzebnych spekulacji i zmienności rynku”. Firma nie ujawniła jednak powodu przesunięcia samego raportu, co dodatkowo podkręciło atmosferę niepewności.

Tak, może to oznaczać pewnego rodzaju przejęcie. Może to również oznaczać problem księgowo-finansowy. Pamiętajcie tylko, żeby przez następne kilka dni panikować i spekulować ile się da, dopóki czegoś nie ogłoszą.

Branżowy analityk Daniel Ahmad wskazuje, że takie sytuacje często poprzedzają duże ogłoszenia — od potencjalnych przejęć, przez zmiany strukturalne, po zapowiedzi ważnych projektów. Równie prawdopodobny jest jednak bardziej przyziemny powód, jak korekta księgowa lub wewnętrzna zmiana w raportowaniu.

W przeszłości podobne opóźnienia nierzadko towarzyszyły zapowiedziom dużych produkcji, dlatego część fanów Ubisoftu spekuluje, że firma może szykować prezentację nowej gry lub strategiczną zmianę planów wydawniczych. Na oficjalne informacje trzeba jednak poczekać.

Źródło:https://insider-gaming.com/ubisoft-cfo-internal-memo/

Tagi:

News
PC
Ubisoft
plotka
raport
PlayStation 5
giełda
Xbox Series X
Xbox Series S
raport finansowy
Komentarze
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:36
wolff01 napisał:

Czyżby przejęcie przez Tencent?

Możliwe. Generalnie od dawna ceny ich akcji leciały na łeb na szyje, co chwila robili kolejne głupie decyzje. Do tego AC Shadows niby miało być super mega fajne i w ogóle rekordy bić ale zewnętrzne analizy mówią że gra sprzedawała się jednak wolniej niż poprzednie części serii a jednocześnie miała dużo, dużo wyższy budżet. 

Też wiemy że mają w produkcji kilka gier co też pewnie zjada tonę kasy.

No i teraz albo mogą po prostu się sprzedać gdzie raczej teraz będą tanim kawałkiem mięsa dla kogoś kto by ich chciał przejąć. 

Albo będą się restrukturyzować, zwalniać ludzi, skalować w dół. Bo biorąc pod uwagę jak kiepsko im ogólnie idzie od lat to aż dziwne że dalej utrzymuję kilkanaście tysięcy pracowników.

Obstawiam że ich pierwotny zamysł to było wykupić swoje akcje ale do tego Shadows musiało być hitem na poziomie Valhalla a nie to co dostali - czyli projekt który pewnie wyszedł na zero jeżeli wierzyć zewnętrznym analitykom. 

Także to co teraz widzimy to "plan B".

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:35
wolff01 napisał:

Czyżby przejęcie przez Tencent?

Mam nadzieję,  że nie.  Wszystko pod jedną egidą nic dobrego dla graczy nie wróży. 

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:53

Czyżby przejęcie przez Tencent?




