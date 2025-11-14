Ubisoft opóźnia raport i zamraża notowania. Czy firma szykuje duże ogłoszenie?

Firma zamroziła obrót akcjami i przesunęła raport wyników, co może zwiastować istotne decyzje lub nadchodzący projekt.

Ubisoft w ostatniej chwili opóźnił publikację raportu dotyczącego wyników finansowych za pierwszą połowę roku obrotowego 2025–26. Francuski wydawca poprosił także o wstrzymanie obrotu akcjami i obligacjami na giełdzie Euronext, co obowiązuje od otwarcia rynku 14 listopada do momentu ujawnienia raportu „w najbliższych dniach”. Decyzja podjęta tuż przed publikacją sprawozdania wzbudziła szerokie spekulacje.

Ubisoft – op ó źniony raport i wstrzymane notowania

Według informacji przekazanych wewnętrznie przez dyrektora finansowego, Fredericka Dugueta, zawieszenie obrotu akcjami ma na celu „ograniczenie niepotrzebnych spekulacji i zmienności rynku”. Firma nie ujawniła jednak powodu przesunięcia samego raportu, co dodatkowo podkręciło atmosferę niepewności.

