Oczekiwany film science fiction zostanie opóźniony aż o kilka miesięcy? Disney może obawiać się konkurencji

To mógł być bardzo mocny miesiąc dla fanów science fiction, ale niestety Disney ma inne plany.

Najnowszy film Ridleya Scotta miał początkowo trafić do kin 27 marca 2026 roku. Produkcja została nakręcona wiosną tego roku w Wielkiej Brytanii i od tamtej pory pozostawała jedną z największych niewiadomych w kalendarzu 20th Century Studios, należącego do Disneya. Teraz wiele wskazuje na to, że widzowie poczekają na premierę The Dog Stars dłużej, gdyż wytwórnia zamierza przenieść debiut na początek jesieni 2026 roku. Oficjalny komunikat ma pojawić się w najbliższych tygodniach. The Dog Stars – nowy film science fiction Ridleya Scotta może zostać opóźniony o pół roku Decyzja nie jest zaskoczeniem. Produkcja od dawna była określana jako tytuł o dużym potencjale prestiżowym, a marcowy termin nie do końca współgrał z taką strategią. Dodatkowym sygnałem była także cisza promocyjna. Do tej pory nie ujawniono ani plakatów, ani materiałów wideo, ani nawet pojedynczych zdjęć z planu. Na domiar złego pod koniec marca wyznaczono premierę innego potencjalnego hitu science fiction, czyli Projektu Hail Mary. Film niedawno otrzymał nowy zwiastun.

The Dog Stars jest adaptacją powieści Petera Hellera, która przenosi widzów do świata spustoszonego przez pandemię. Główny bohater, grany przez Jacoba Elordiego, żyje z dala od ludzi w hangarze lotniczym, gdzie towarzyszą mu wyłącznie pies oraz doświadczony najemnik. Rutynę Higa przerywa tajemniczy sygnał radiowy, który zmusza go do wyprawy w nieznane.

W filmie zobaczymy również: Josha Brolina, Guya Pearce’a i Margaret Qualley. Scenariusz przygotował Mark L. Smith. Za muzykę odpowiada Harry Gregson Williams, a zdjęcia powstały pod okiem Erika Messerschmidta. Ridleya Scotta w jednym z wywiadów zdradził, że „urodził się z dobrym okiem” i że ukończone w zaledwie trzydzieści cztery dni zdjęcia do The Dog Stars mogą dać mu najlepszy film w karierze. Warto jednak podchodzić do tych deklaracji z dystansem, gdyż podobne zapewnienia padały także przy okazji jego poprzednich produkcjach. Choć zapowiadano powrót do bardziej kameralnego kina, projekt ponownie urósł do rangi kosztownego przedsięwzięcia. To kontynuacja trendu widocznego już przy Napoleonie oraz Gladiatorze 2. Oba filmy przekroczyły pułap dwustu milionów dolarów, a najnowsza produkcja Scotta najwidoczniej podąża tą samą drogą. Wszystko wskazuje na to, że studio potrzebuje mocniejszego terminu premierowego, aby odpowiednio podkreślić rozmach projektu i wykorzystać pozytywne wyniki dotychczasowych testów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.