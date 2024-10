Ubisoft wciąż pracuje nad Tom Clancy's Splinter Cell Remake. Nowe informacje o odświeżonej wersji przygód Sama Fishera

Na razie są to nieoficjalne wieści.

Pojawiły się nowe nieoficjalne informacje dotyczące remake’u Tom Clancy's Splinter Cell, którego produkcją zajmuje się amerykański oddział Ubisoftu. Pierwszy raz prace nad nowym wydaniem gry z 2002 roku ogłoszono trzy lata temu, lecz od tego czasu nie pojawiło się wiele nowych informacji dotyczących potencjalnej daty premiery gry - aż do teraz.

Tom Clancy's Splinter Cell Remake może pojawić się w 2026 roku

W związku z brakiem nowych informacji o remake’u Tom Clancy's Splinter Cell wiele osób myślało, że plany związane z produkcją zostały anulowane. Według nowych informacji sytuacja jest inna - prace nad projektem wciąż trwają, a gra może ukazać się w 2026 roku. Dowiedzieliśmy się również, że produkcja będzie bazować na Snowdrop Engine, który został użyty m.in. do Tom Clancy’s The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora oraz Star Wars Outlaws. Poprzednie gry z serii korzystały z silników Unreal Engine 2 i 2,5.